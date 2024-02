Die NEUE Kampagne im Zentrum des Hardcore FC

ADVERTORIAL: 2024 befindet sich Heineken auf der Mission, den Begriff des echten Hardcore-Fußballfans neu zu definieren.

2024 befindet sich Heineken auf der Mission, den Begriff des echten Hardcore-Fußballfans neu zu definieren. Klischees sind out und alle sind in... einschließlich Virgil van Dijk, Jill Scott und einer Reihe echter Hardcore-Fans aus der ganzen Welt.

Ihre erstaunlichen Geschichten aus dem echten Leben, die Du hier und in den folgenden Beiträgen finden wirst, sowie die Geschichten von Menschen wie Dir sind sind die Inspiration und die Motivation für die diesjährige Kampagne und für Heinekens Ehrgeiz, Erwartungen zu unterlaufen und die vielen neuen Gesichter des modernen Fußballfans zu feiern.

HEINEKEN SAGT PROST ZU DEN REAL HARDOCRE FANS ::: ABER DIE SIND NICHT SO, WIE DU SIE DIR VORSTELLST

Das Gesicht des modernen Fußballfantums hat sich stark verändert. Wer wen unterstützt, ist eine Frage mit schier endlosen Möglichkeiten. Die Art und Weise, wie die Fans das tun, ist eine eklektische Mischung aus Selbstdarstellung und selbstlosem Einsatz. Das ist der Katalysator für die diesjährige neue Kampagne zur UEFA Champions League von Heineken - Prost an die Real Hardcore Fans.

Die neue Kampagne, die parallel zu den diesjährigen K.o.-Runden startet, baut auf Heinekens etablierter "Fresher Football"-Plattform auf, die darauf abzielt, den Fußball integrativer und für alle zugänglich zu machen. Die neue Kampagne zielt darauf ab, die hartgesottensten Fans unter uns zu finden, sie zu feiern und zu belohnen. Auf diese Weise definieren wir das Bild und das Verhalten der Fußballfans neu - im Gegensatz zu den negativen Stereotypen von früher.

“Es gibt eine Minderheit von Fußballfans, die allen anderen den Spaß am Spiel verderben kann und den ‘Hardcore’-Fans einen schlechten Ruf einbringt", sagt Nabil Nasser, Global Head of Heineken® Brand: "Aber diese wenigen Problemfälle repräsentieren nicht die Mehrheit. Unsere neue Kampagne ist eine witzige Abkehr vom Klischee des 'Hardcore-Fans' und zeigt stattdessen, wie Hardcore-Fans wirklich aussehen, indem sie die vielfältige Gruppe von Menschen feiert, die den Sport auf eine positive und manchmal auch skurrile Art und Weise lebt und atmet."

Im Mittelpunkt der neuen Kampagne steht ein witziger und herzerwärmender Film des australischen Regisseurs Mark Molloy. Inspiriert von echten Fan-Geschichten aus der ganzen Welt zeigt er die Hingabe, mit der die Menschen die Mannschaft und die Spieler unterstützen, die sie lieben, und wie unterschiedlich dies geschehen kann. Von einem Vater, der seine Zwillingstöchter Mara und Donna nannte, bis hin zu einem Geistlichen, der seine Gemeinde dazu anleitet, jede Woche ein kleines Gebet für ihre Lieblingsspieler zu sprechen.

In dem Film sind auch der niederländische Kapitän Virgil van Dijk und die ehemalige Lioness Jill Scott zu sehen, die sich für dieses nächste Kapitel in Heinekens Engagement für die Inklusion im Fußball zusammengetan haben.

"Ich war früher fast jedes Wochenende mit meinem Großvater im Stadium of Light, egal ob es regnete oder schien", sagt Jill Scott, "aber wenn man sich vorstellt, wie ein eingefleischter Fußballfan aussieht, denken die meisten Leute nicht an ein junges Mädchen. Das ist es, was ich an der neuen Kampagne von Heineken® so toll finde. Sie zeigt, wie echte Fußballfans aussehen und spielt mit den Erwartungen der Menschen, wer ein echter 'Hardcore'-Fan ist."”

"Die 'Real Hardcore Fans machen mich als Spieler stolz. Ich denke, dass es wichtig ist, diesen Begriff zurückzuerobern. Wir müssen die historischen negativen Konnotationen aus dem Spiel entfernen. Niemand wird als Rassist geboren, und ich denke, der Schlüssel zur Veränderung liegt in der Bildung und der Kommunikation miteinander. Ich hoffe, dass wir Teil dieses Wandels sein können, und deshalb bin ich froh, dass Heineken® die Vorstellung davon, was ein echter Fan ist, in Frage stellt, um zu zeigen, dass es für jeden einen Platz im Fußball gibt."

Zusätzlich zu ihrem Auftritt im Film führen Virgil Van Dijk und Jill Scott auch den globalen Wettbewerb an, der bis zum 5. April 2024 läuft. Heineken möchte echte Hardcore-Fans für mit einem einmaligen Preis belohnen - Sitzplätze für das diesjährige UEFA Champions League Finale. Um diesen fantastischen Preis zu gewinnen, müsst ihr nur eure Geschichte als Hardcore-Fußballfans über den Heineken Hardcore Fan Club Hub oder den untenstehenden Link mit Heineken teilen. Eine ausgewählte Zahl von Fans wird mit Tickets für das Finale in Wembley und einem Wochenende in London belohnt.

Um mehr über den Wettbewerb zu erfahren und um mitzumachen, besuche die Website: www.heineken.com/realfansseats.

Weitere Geschichten von Hardcore-Fußballfans finden sich auch im Real Hardcore Fan Club - Heinekens digitaler Drehscheibe während der UEFA Champions League. Hier können Hardcore-Fußballfans mehr Informationen über die diesjährige Kampagne und den Wettbewerb sowie exklusive Inhalte finden, die eine Vielzahl von Fans und die vielen verschiedenen Arten, wie sie ihre Hingabe zu ihrem Lieblingsteam zeigen, feiern.



Prost an die Real Hardcore Fans.