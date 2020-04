DFL wäre für Bundesliga-Start am 9. Mai bereit - falls die Politik es ermöglicht

Der deutsche Profifußball hat keinen Termin für den Saison-Neustart genannt. Drohende Pleiten sind vorerst abgewendet.

Christian Seifert zog erst die Augenbrauen hoch, dann legte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) Nachdruck in seine Stimme. "Wir werden auf einem Spielfeld nicht 1,5 m Abstand halten können. Dennoch wollen wir das bestmögliche Maß an Sicherheit gewährleisten", sagte Seifert am Donnerstag bei der Vorlage des umstrittenen Plans zum Saison-Neustart inmitten der Corona-Pandemie: "Wenn man dieses Konzept ablehnt, dann ist klar, dass man wahrscheinlich auch in einigen Monaten nicht spielen kann. Dann wäre die ein Kollateralschaden der Coronakrise."

Die gesamte Meldung nach der heutigen #DFL-Mitgliederversammlung finden Sie hier ➡️ https://t.co/U79iNhYYga pic.twitter.com/u9vDbAlwWq — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 23, 2020

Obwohl Seifert dieses düstere Bild bei einer Entscheidung der Politik gegen die anvisierten Geisterspiele malte, konnte der 50-Jährige nach der virtuellen Krisensitzung der 36 Klubchefs auch positive Nachrichten verbreiten: Die Vereine wären für einen Neustart am 9. Mai bereit - und die finanziell angeschlagene Klubs sind nicht mehr akut von der Pleite bedroht, da alle Rechte-Inhaber bis auf einen die Mediengelder im Mai überweisen werden. Ob es tatsächlich die rund 300 Millionen Euro werden, ist allerdings nicht sicher.

Liquidität der Klubs ist zunächst gesichert

"Die Liquidität der Klubs ist bis zum 30. Juni gesichert. Wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann, wird es um Rückzahlungen gehen. Dann wird es wirtschaftliche Engpässe möglicherweise später geben", äußerte Seifert: "Ob es Abschläge gibt, hängt davon ab, wie die Saison zu Ende gespielt werden kann und ob es Effekte auf die Wertigkeit gibt."

Den Klubs bleibt im Kampf um die Existenz auch an entscheidender Stelle nur die Rolle des Bittstellers, die Weichen werden wohl am Donnerstag kommender Woche in Berlin gestellt. Ob sich die Befürworter oder die Gegner einer Fußball-Sonderrolle durchsetzen, erscheint vor der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs offen.

"Entscheidend ist, was die politisch Verantwortlichen beschließen. Wenn wir ein Datum zum Neustart nennen würden, wäre das anmaßend", sagte Seifert, der fast schon staatstragend die untergeordnete Rolle des Fußballs betonte: "Wenn wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen, werden wir uns von Tag zu Tag neu prüfen. Falls sich die Lage wieder verschlechtern sollte, wird der Profifußball selbstverständlich zurückstehen. Die nationale Gesundheit hat immer Vorrang. Wenn nötig, werden wir aufhören zu testen und zu spielen."

Die DFL geht aber davon aus, dass es durch den Spielbetrieb und die wohl benötigten 20.000 Test keine Einschränkung oder Limitierung der allgemeinen Kapazitäten geben wird. Bei seinen Plänen kann der Profifußball, der als Zeichen der Solidarität 7,5 Millionen Euro an die und die Frauen-Bundesliga auszahlt, auf das Wohlwollen zahlreicher Ministerpräsidenten und des Gesundheitsministers Jens Spahn bauen.

DFL-Taskforce erstellte Richtlinien für den Neustart

Auf der anderen Seite ist auch die Liste der Bedenkenträger lang. So steht hinter der Unterstützung durch das Robert Koch-Institut ein Fragezeichen, zahlreiche Gesundheitsexperten sind skeptisch. Ein gerichtliches Vorgehen anderer Sportarten gegen die "Lex Fußball" scheint möglich, verschiedene Interessengruppen sehen ein gesellschaftliches Konfliktpotenzial. Die Sicherheitsbedenken der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sind nicht ausgeräumt, und selbst große Teile der Fans sehen einen Wiederbeginn kritisch.

Um die Zweifel zu beseitigen, hat sich die DFL-Taskforce unter Leitung von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer mächtig ins Zeug gelegt. Auf 41 Seiten wurde das Prozedere zur Saison-Fortsetzung geregelt. Maximal circa 300 Menschen auf dem Stadiongelände, Einteilung in Zonen, Fragebögen zur Risikominimierung - all diese Vorschriften sind enthalten.

Einige Details sind pikant. So werden die Profis darauf vorbereitet, dass ihr Auftreten von großer Bedeutung ist. "Wir bitten dringend um vorbildliches Verhalten bezüglich der Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen außerhalb des Spielfeldes", heißt es in dem Entwurf. Zudem wird aufgeführt, wie sich die Vereine bei einem positiven Test verhalten sollen: "Keine automatische Meldung eines positiven Falles an die Presse, da Krankheitsverifizierung sowie die klare Dokumentation der vermutlichen Übertragungswege im Vordergrund stehen."