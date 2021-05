EM 2021: Darum sind 26 Spieler im Kader von Deutschland

Bundestrainer Joachim Löw hat den vorläufigen Kader für die EM 2021 verkündet. 26 Spieler sind dabei, Goal erklärt wieso es mehr als gewöhnlich sind.

In diesem Sommer ist es endlich wieder so weit: Die Europameisterschaft steht an, für die deutsche Nationalmannschaft bietet sich so die Gelegenheit, die Blamage der WM 2018 hinter sich zu lassen.

Am Mittwoch verkündete Bundestrainer Joachim Löw, für den es das letzte Turnier sein wird, den vorläufigen Kader für die EM 2021. Mit dabei sind in diesem Jahr 26 Spieler - drei davon sind Torhüter.

26 Spieler - das ist doch mehr als sonst? Gut aufgepasst, bei den bisherigen Turnieren waren immer weniger Spieler mit beim Gastgeber. Goal schaut in diesem Artikel auf den neuen Kader und wieso Löw 26 Spieler mitnehmen darf.

So soll die EM 2021 gewonnen werden: Das ist der vorläufige Kader von Joachim Löw und dem DFB

Bundestrainer Joachim Löw holt Thomas Müller und Mats Hummels für die Fußball-EM zurück in die Nationalmannschaft. Löw berief die beiden im März 2019 ausgemusterten Weltmeister von 2014 in seinen 26er-Kader für das paneuropäische Turnier (11. Juni bis 11. Juli). Überraschend sind auch Linksverteidiger Christian Günter (SC Freiburg) und Stürmer Kevin Volland (AS Monaco) dabei.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München stellt mit acht Spielern den Kern des Aufgebots, auch Youngster Jamal Musiala (18) wurde nominiert. Das Torhüter-Trio bilden nach dem Ausfall von Marc-Andre ter Stegen (Knie-OP) Kapitän Manuel Neuer, Kevin Trapp und Bernd Leno. Julian Draxler und Julian Brandt wurden hingegen nicht berücksichtigt.

Sein endgültiges Aufgebot muss Löw bis zum 1. Juni der UEFA melden, das Trainingslager startet am 28. Mai in Seefeld/Tirol. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft in der Vorrunde in München auf Weltmeister Frankreich (15. Juni), Titelverteidiger Portugal (19.) und Ungarn (23.).

Der Kader des DFB für die EM 2021:

Tor:

Manuel Neuer (Bayern München)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Bernd Leno (FC Arsenal)

Abwehr:

Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Niklas Süle (Bayern München)

Emre Can (Borussia Dortmund)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Robin Gosens (Atalanta Bergamo)

Robin Koch (Leeds United)

Christian Günter (SC Freiburg)

Marcel Halstenberg (RB Leipzig)

Mittelfeld/Angriff:

Joshua Kimmich (Bayern München)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Serge Gnabry (Bayern München)

Kai Havertz (FC Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Leon Goretzka (Bayern München)

Timo Werner (FC Chelsea)

Thomas Müller (Bayern München)

Leroy Sane (Bayern München)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Jamal Musiala (Bayern München)

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Kevin Volland (AS Monaco)

Nun steht also fest, welche Spieler bei der EM im Sommer auf dem Platz stehen werden - unter Vorbehalt: Nicht ohne Grund geht es noch um den "vorläufigen" EM-Kader.

Das heißt, dass Nationaltrainer Jogi Löw noch Spieler austauschen könnte. Das sollte wohl nur bei Erkrankungen und Verletzungen der Fall sein, bei denen ein Einsetzen des Spielers beim Turnier unmöglich wird. Frist für das endgültige Bekanntgeben des Kaders ist der 1. Juni.

EM 2021: Deutschlands Kader steht fest - mit 26 Spielern?

Sollte sich also noch einer der Spieler bis zum 1. Juni verletzen, könnte Löw problemlos einen deutschen Spieler nachrücken lassen - mit etwas Glück wird das aber nicht nötig sein. Generell wird Joachim Löw in diesem Sommer etwas flexibler sein können!

Der Bundestrainer darf nämlich, wie jeder andere Trainer der teilnehmenden Mannschaft, gleich 26 Spieler zum Wettbewerb mitnehmen! Das sind gleich drei Spieler mehr als üblich, bei den vergangenen Wettbewerben in Brasilien, Frankreich oder Russland waren immer 23 Fußballer mit.

Auch hier spielt Corona eine Rolle: Darum hat der DFB-Kader 26 Spieler

Der Grund für die Erweiterung des Kaders ist genauso einleuchtend wie nervig: Es handelt sich natürlich um die Corona-Pandemie. Um besser auf eventuelle Ausfälle der Spieler aufgrund von Krankheiten oder Kontaktverfolgung vorbereitet zu sein, darf man also drei Spieler mehr mitnehmen.

Bei den Spielen selber bleibt die Regel aber gleich: Es dürfen nur elf Spieler auf dem Feld und zwölf auf der Bank sein - insgesamt also 23. Die übrigen drei, welche der Trainer vor jedem Spiel bestimmt, müssen schon vor Anpfiff auf die Tribüne und haben an dem Tag keine Chance auf einen Einsatz.

DFB: Drei Torhüter sind Pflicht - ter Stegen fährt nicht zur EM

Eine wichtige Anekdote dazu noch: Es müssen im Spieltagskader immer drei Torhüter stehen - Joachim Löw muss also planen, welche drei Feldspieler er bei den Spielen außen vor lässt. Marc-Andre ter Stegen hat mit dieser EM eh nichts mehr am Hut - der Torhüter des FC Barcelonas fehlt aufgrund eines Eingriffs im Knie.

