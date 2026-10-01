DFB-Debüt von Jonas Urbig wird teuer: FC Bayern muss offenbar Millionensumme zahlen

Bundestrainer Jürgen Klopp bestätigte bereits auf der Pressekonferenz, dass der 23-Jährige am Donnerstag in der Nations League sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feiern wird.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, wird damit eine Klausel aus Urbigs Wechsel zum FC Bayern im Januar 2025 aktiviert. Die Münchner hatten damals eine fixe Ablösesumme von sieben Millionen Euro an den 1. FC Köln überwiesen. Durch das DFB-Debüt steigt diese nun um eine Bonuszahlung von etwas mehr als einer Million Euro.

Dabei soll es sich jedoch nur um einen Teil der vereinbarten erfolgsabhängigen Bonuszahlungen. Insgesamt kann die Summe dem Bericht zufolge auf bis zu 15 Millionen Euro anwachsen.

Jonas Urbig war bei der WM als Trainingstorhüter mit dabei

Urbig ist auch in dieser Saison nicht Stammtorhüter beim FC Bayern und muss sich weiterhin hinter Manuel Neuer anstellen. Sein Können hat der 23-Jährige jedoch bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Beim Rekordmeister gilt er als designierter Nachfolger des mittlerweile 40-jährigen Neuer.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Urbig bislang zwei Pflichtspiele für die Bayern. Sein Debüt für die Nationalmannschaft steht hingegen noch aus, obwohl ihn Julian Nagelsmann im vergangenen März erstmals nominiert hatte. Aufgrund einer Kapselverletzung kam er jedoch zu keinem Einsatz. Bei der WM in Nordamerika war Urbig als Trainingstorhüter dabei.

Für das DFB-Team geht es dabei zugleich darum, den Fehlstart in die Klopp-Ära vergessen zu machen. Auf das 1:1 zum Debüt des neuen Bundestrainers gegen die Niederlande folgte eine 0:1-Niederlage gegen Griechenland. Gegen Serbien bietet sich Klopp nun die dritte Chance auf seinen ersten Sieg als Bundestrainer.