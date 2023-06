Deutschland vs. Vietnam: TV und LIVE-STREAM – wo wird das Frauen-Länderspiel übertragen?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in einem Länderspiel auf Vietnam. So seht Ihr die Partie in TV und LIVE-STREAM.

Das vorläufige Aufgebot steht, die Vorbereitung hat bereits begonnen - der Blick der DFB-Frauen richtet sich langsam, aber sich auf die anstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Zuvor steht noch ein Testspiel an. Am 24. Juni trifft Deutschland um 18.15 Uhr auf die Auswahl Vietnams. Beide Teams könnten auch beim anstehenden Turnier aufeinandertreffen, allerdings erst in der K.o.-Phase. Deutschland bekommt es in Gruppe H zunächst mit Kolumbien, Marokko und Südkorea zu tun, Vietnam spielt in Staffel E gegen die USA, Portugal und die Niederlande. So seht Ihr das Frauen-Länderspiel Deutschland gegen Vietnam heute live im TV und STREAM. Deutschland vs. Vietnam heute, Uhrzeit: Wann ist Anstoß? Spiel Deutschland - Vietnam Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum 24. Juni 2023 Uhrzeit 18.15 Uhr Ort Stadion am Bieberer Berg (Offenbach) Deutschland vs. Vietnam heute im TV und LIVE-STREAM schauen: Die Sender ZDF Hier live schauen! Deutschland vs. Vietnam im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen Deutschland-News Angeführt von Kapitänin Alexandra Popp wollen die DFB-Frauen bei der Weltmeisterschaft für Furore sorgen. "Ich möchte den Titel holen. Wir haben die Qualität dazu", machte die Angreiferin des VfL Wolfsburg unlängst auf einer Pressekonferenz klar. Beim Turnier in Frankreich vor vier Jahren schied die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale aus, die Enttäuschung nach der 1:2-Niederlage gegen Schweden war groß. Aufbruchstimmung herrschte hingegen nach der EURO 2022, als eine starke DFB-Auswahl erst im Finale an Gastgeber England scheiterte. Diese Leistung gilt es nun zu bestätigen. Die jüngsten Leistungen machen Mut, im April gelangen Siege über die Niederlande (1:0) und Brasilien (2:1). Die Aufstellung von Deutschland Sobald die deutsche Aufstellung fix ist, findet Ihr sie an dieser Stelle. Vietnam-News Bei den Südostasienspielen im Mai konnte sich die vietnamesische Auswahl den ersten Platz sichern. Zwar setzte es nach Siegen über Malaysia (3:0) und Myanmar (3:1) eine 1:2-Pleite gegen die Philippinen, der Einzug in das Halbfinale war dennoch fix. Dort schlug die Mannschaft Kambodscha deutlich mit 4:0, im Finale setzte man sich erneut gegen Myanmar durch (2:0). Beim kommenden Turnier zählen die Vietnamesinnen trotz dieses Erfolges zu den Außenseiterinnen, in der FIFA-Weltrangliste steht das Team auf Rang 32. Deutschland vs. Vietnam heute im TV und LIVE-STREAM: Direkter Vergleich Duelle insgesamt 0 Siege Deutschland 0 Unentschieden 0 Siege Vietnam 0 Letztes Duell - Deutschland vs. Vietnam live im TV und STREAM: Nützliche Links Vorschau und LIVE-TICKER zu Deutschland - Vietnam

