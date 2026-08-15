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Tim Ursinus

Der nächste millionenschwere Verkauf? Deutscher Zweitligist hat schon wieder begehrtes ein Supertalent

Deutschland 2 Bundesliga
Transfers
Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg
Greuther Fürth
1. FC Nürnberg
M. Zoma
Paris FC
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Es wäre bei weitem nicht der erste Spieler, der den Club in den vergangenen Jahren für viel Geld verlassen würde.

In der 2. Bundesliga bahnt sich ein spektakulärer Abgang an. Im Fokus steht ein Stürmer des 1. FC Nürnberg. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat Mohamed Ali Zoma das Interesse von zahlreichen Vereinen auf sich gezogen. Genannt werden die französischen Erstligisten RC Lens und Paris FC. Doch auch weitere Klubs sollen ihre Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt haben.

Der Club ruft aber eine beachtliche Summe für Zoma auf. "Ich will gar nicht ins Grübeln kommen, ich will den Spieler halten. Die anderen wissen bestimmt auch, dass er kein günstiger Spieler ist", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou nach dem 3:0-Sieg gegen Dynamo Dresden am zurückliegenden Wochenende, bei dem der Überflieger alle drei Nürnberger Tore erzielt hatte. Aufsichtsratschef Peter Meier brachte zuvor mindestens 20 Millionen Euro als Ablöse ins Spiel.

Gleichwohl sind die Mittelfranken nicht abhängig von hohen Einnahmen, was auch Trainer Miroslav Klose Hoffnung auf einen Verbleib von Zoma macht. "Man weiß, wie schnell Dinge im Fußball gehen können, aber damit beschäftige ich mich nullkommanull. Ich weiß, dass er sich hier sehr wohlfühlt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwo hinwill", erklärte er.

1. FC Nürnberg: Wer wechselte noch für viel Geld?

Der FCN kassierte in den vergangenen Jahren unter anderem für Stefanos Tzimas (26,5 Millionen Euro), Can Uzun (13 Millionen Euro), Casper Jander (12 Millionen Euro) oder Nathaniel Brown (11,75 Millionen Euro) ab. Letzterer spülte im Sommer mit seinem rund 50 Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Bayern München aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung nochmal weiteres Geld in die Kassen.

Nürnberg hatte Zoma erst im vergangenen Jahr vom italienischen Drittligisten UC AlbinoLeffe verpflichtet. Dem Vernehmen nach betrug die Ablöse 1,5 Millionen Euro, weshalb sich der Club bei einem Verkauf über einen riesigen Transfergewinn freuen dürfte.

Zoma, der aus Merate - eine Gemeinde in der Provinz Lecco in der italienischen Region Lombardei - stammt und auch Wurzeln in der Elfenbeinküste hat, stand am Samstag auch im prestigeträchtigen Frankenderby gegen Greuther Fürth in der Startelf.

1. FC Nürnberg v SG Dynamo Dresden - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images



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