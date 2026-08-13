Der nächste millionenschwere Transfer? BVB schielt offenbar auf Talent von Barca

Der BVB hat seine Fühler offenbar nach einem Eigengewächs des FC Barcelona ausgestreckt. Er könnte die Nachfolge von Yan Couto antreten. Wie der spanische Journalist Matteo Moretto in einer Sendung von Radio Marca erzählt hat, interessiert sich Borussia Dortmund für Hector Fort. Es soll sogar bereits eine Kontaktaufnahme mit den Katalanen gegeben haben.

In den Gesprächen habe sich herausgestellt, dass Barca durchaus zu einem Verkauf bereit wäre. Im Umkehrschluss müsste der BVB für das Talent, das aus der legendären Jugendakademie La Masia stammt, aber wohl viel Geld in die Hand nehmen. Die Ablöseforderung soll 20 Millionen Euro betragen. Ebenfalls möglich sei ein Deal über zehn Millionen Euro, der aber mit einer Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent für die Blaugrana verbunden sei.

Nach dem Wechsel von Yan Couto zum italienischen Überraschungsteam Como 1907, das sich bei dem Leihgeschäft eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro gesichert haben soll, herrscht bei Borussia Dortmund noch durchaus Bedarf auf der Position des Brasilianers.

In Julian Ryerson steht aktuell lediglich ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader zur Verfügung. Zumindest einer, der die von Niko Kovac geforderte Rolle auf der rechten Schiene in dessen bevorzugten Dreierketten-System spielen kann. In einer Viererkette könnten auch Waldemar Anton oder Filippo Mane aushelfen. Unter Umständen könnte auch Daniel Svensson von links auf rechts umsiedeln.

Kam Hector Fort schon oft für Barca zum Einsatz?

Noch vor Bekanntgabe von Coutos Abgang hatte es bereits Gerüchte über ein Interesse an Elias Baum von Eintracht Frankfurt gegeben, den Sportdirektor Ole Book noch aus gemeinsamen Tagen bei der SV Elversberg kennt. Allerdings ist der 20-Jährige fester Bestandteil der Planungen von Adi Hütter, weshalb einem möglichen Wechsel schnell ein Riegel vorgeschoben wurde.

Dass der BVB für Fort derart tief in die Tasche greift, darf indes bezweifelt werden. Zum einen steht mit der Verpflichtung von Said El Mala (über 50 Millionen Euro) nach Joane Gadou und Konstantinos Karetsas die bereits dritte Investition des Sommers im zweistelligen Millionenbereich unmittelbar bevor. Zum anderen ist der 20-Jährige noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in Europas Spitzenfußball.

Nachdem er nur zu einigen Kurzeinsätzen für Barca gekommen war, verbachte Fort die abgelaufene Spielzeit leihweise beim FC Elche. Trotz der deutlich geringeren Konkurrenz blieb ihm aber auch dort der große Durchbruch verwehrt. Letztlich sprangen knapp über 600 Spielminuten verteilt auf 17 Auftritte heraus. Immerhin gelangen ihm in diesen drei Tore und zwei Assists.

Laut der Marca liegt aber auch eine Leihe im Bereich des Möglichen, was das Risiko einer Verpflichtung deutlich schmälern würde. Allerdings soll Forte dem Bericht der spanischen Zeitung zufolge aber auch Interessenten aus der Premier League, Serie A und LaLiga haben. Konkrete Vereine werden nicht genannt.

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