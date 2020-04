DAZN zeigt exklusive kicker-Dokumentation

DAZN liefert sein nächstes Doku-Highlight: "Die Institution - 100 Jahre kicker" zeigt die Arbeit in Deutschlands bekanntester Sportredaktion.

Der kicker wird 100 Jahre alt. Zum Jubiläum blickte der Streaminganbieter DAZN hinter die Kulissen, um den Fans in der Dokumentation "Die Institution - 100 Jahre kicker" zum ersten Mal tiefe Einblicke in den journalistischen Alltag der kicker-Macher zu gewähren. Die vierteilige Dokumentation ist ab sofort auf DAZN jederzeit und überall abrufbar. Zusätzlich werden die Folgen auch über den kicker und dem offiziellen YouTube-Kanal von DAZN abrufbar sein. Folgen 1 & 2 diesen Freitag, 03.04. und die Folgen 3 & 4 nur einen Tag später am Samstag, 04.04.

Sechsmonatige Produktion: Hautnaher und ungefilterter Blick aus dem Inneren der Institution

Bei der Übergabe der "Trainer des Jahres"-Auszeichnung in Liverpool, beim Supercup zwischen dem und oder bei den hitzigen Diskussionen während der Erstellung der kicker -Rangliste - seit August 2019 begleitete DAZN den kicker über ein halbes Jahr in dessen journalistischen Alltag und zeigt ein ungefiltertes, noch nie gesehenes Bild aus dem Inneren des traditionellen Fußballmagazins. Neben dem Herausgeber Rainer Holzschuh oder dem Chefredakteur Jörg Jakob kommen auch wichtige Protagonisten aus der Sport- und Sportmedienbranche wie Uli Hoeneß, Jürgen Klopp, Manuel Neuer und Reza Fazeli zu Wort.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, sagt: "Jeder Sportfan und insbesondere Fußballfan hat wohl eine ganz besondere Erinnerung an den kicker. Sei es nun das lange Warten auf das -Sonderheft oder das gewissenhafte Aktualisieren der Stecktabelle. DAZN ermöglicht nun mit der Dokumentation 'Die Institution. 100 Jahre kicker' das erste Mal einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen des wohl traditionsreichsten Sportmediums in ."

Der @kicker wird unglaubliche 100 Jahre alt. Wir haben dem renommierten Magazin eine ganze Doku gewidmet. Folge 1 & 2 von "Die Institution. 100 Jahre kicker" seht ihr ab morgen auf dem DAZN Youtube-Kanal und beim kicker. #100Jahrekicker pic.twitter.com/SQYYqZFsFa — DAZN DE (@DAZN_DE) April 2, 2020

Alexander Wagner, kicker-Chefredakteur, freut sich über das Ergebnis: "kicker lebt und atmet Fußball, und das seit mittlerweile 100 Jahren. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir über die DAZN-Doku zeigen können, wie groß unsere Begeisterung und Leidenschaft für Sport und Journalismus ist und mit welchem Einsatz wir unsere Produkte für unsere Kunden gestalten."

"Die Institution: 100 Jahre kicker" - Nächstes Highlight der DAZN-Eigenproduktionen

Mit der kicker-Dokumentation unterstreicht DAZN seinen Anspruch neben der Liveübertragung der besten Sportereignisse, die Sportfans durch tiefe und echte Einblicke hinter die Fassade des Sports einzutauchen.

Ob die DAZN Originals-Produktionen wie "The Making Of" mit CR7, Mourinho und Neymar, "Showtime. Lakers. Hollywood! - Die Moe Wagner-Story" oder die von Sylvester Stallone produzierte Box-Doku "One Night" mit Mike Tyson - "Die Institution: 100 Jahre kicker" ist das nächste eigenproduzierte Doku-Highlight jederzeit und überall abrufbar auf DAZN.