Dayot Upamecano und Ousmane Dembele: Wie zwei Super-Talente gemeinsam auf dem Bolzplatz groß wurden

Dayot Upamecano und Ousmane Dembele stammen nicht nur aus derselben Stadt, sondern machten einst gemeinsam die Bolzplätze von Evreux unsicher.

HINTERGRUND

Sonderlich groß ist Evreux nicht. Nur knapp 47.000 Einwohner zählt das Städtchen in der Normandie, das mit seinen beeindruckenden und sehenswerten Kirchen zu gefallen weiß. Dennoch darf man Evreux wohl mit Fug und Recht als französische Sportler-Hochburg bezeichnen.

Alleine in den vergangenen 40 Jahren erblickten etliche spätere Profis in Evreux das Licht der Welt. Mathieu Bodmer beispielsweise, der jahrelang für den und die Fußballschuhe schnürte. Auch Esteban Ocon, immerhin seit 2020 Formel-1-Pilot, wurde in Evreux geboren - Dayot Upamecano ebenfalls. Ousmane Dembele stammt aus dem nahgelegenen Vernon, wuchs aber in Evreux auf.

Dayot Upamecano: "Wenn keine Schule war, sind wir direkt auf die Fußballfelder"

Upamecano und Dembele, ein Duo, das der Kleinstadt mittlerweile entwachsen ist. An die gemeinsamen Stunden auf dem Bolzplatz denken sie dennoch gerne zurück. Aus "Freunden und Fußball" habe seine Welt früher bestanden, erzählte Upamecano einst im Gespräch mit So Foot. "Wenn keine Schule war, sind Rafik (Guitane, ebenfalls später Fußball-Profi, d. Red.), Ousmane und ich immer direkt auf die Fußballfelder der Nachbarschaft gegangen."

Dort, in den Käfigen, habe er besonders gelernt, sich durchzusetzen. "Der Käfig hat mich zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin", sagte der Innenverteidiger einst. "Es war nicht einfach auf dem Asphalt zu spielen, aber ich bin immer wieder aufgestanden."

Upamecano und Ousmane Dembele: Kontakt ist "heute noch eng"

Upamecano und der 17 Monate ältere Dembele besuchten dieselbe Schule, spielten für denselben Klub. Beide führten ihre jeweiligen Mannschaften als Kapitän an. "Auch heute ist der Kontakt noch eng. Er ist ein guter Freund von mir", verriet Upamecano.

Bild: imago images

Eines Tages trennten sich ihre Wege. Dembele wechselte zu , Upamecano ging zum FC Valenciennes. 2015 deutete jedoch einiges darauf hin, dass es zu einer Vereinigung kommen könnte: Die beiden verheißungsvollen Youngster wollten gemeinsam bei Red Bull Salzburg anheuern. In Upamecanos Fall ging der Deal über die Bühne, Rennes machte Dembele jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Während Upamecano sich bei den Roten Bullen in der Mozartstadt weiterentwickelte, heuerte Dembele ein Jahr später bei an. Bei den Schwarz-Gelben setzte sich der pfeilschnelle Edeltechniker sofort durch, avancierte binnen kürzester Zeit zu einem Top-Star der .

2017: Ousmane Dembele kehrt BVB den Rücken, Upamecano kommt nach

2017, als Dembele mit fragwürdigen Aktionen für Gesprächsstoff sorgte - und schließlich einen Weggang vom BVB nach Barcelona erzwang, der den Schwarz-Gelben aber eine stattliche Ablöse von insgesamt 130 Millionen Euro einbrachte, wechselte auch Upamecano ins deutsche Oberhaus.

zahlte zehn Millionen Euro für dessen Dienste an den Schwesterklub. Die Entwicklungskurven der Freunde verliefen fortan unterschiedlich. Upamecano steigerte sich von Saison zu Saison, zählt heute zu den umworbensten Abwehrmännern Europas. Immer wieder wird er mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht, auch englische Top-Klubs sollen intensiv um den 22-Jährigen buhlen.

Dembele hingegen findet seit seinem Abschied aus Dortmund nicht konstant zurück zu alter Stärke. Immer wieder von - teils schwerwiegenden - Verletzungen zurückgeworfen und mit Disziplinlosigkeiten konfrontiert, hat der Offensivspezialist einen schweren Stand bei den Blaugrana.

Das, was er einst gemeinsam mit Upamecano auf den Bolzplätzen in Evreux lernte, lässt er dennoch ein ums andere Mal aufblitzen.