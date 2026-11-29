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Borussia Dortmund fühlt sich nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen vom Schiedsrichter benachteiligt. Vor allem die Aberkennung des vermeintlichen 2:0 durch Nico Schlotterbeck sorgte beim BVB für großen Unmut.

Trainer Niko Kovac ließ seinem Ärger nach dem Abpfiff im DAZN-Interview freien Lauf und konnte die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager überhaupt nicht nachvollziehen. "Schauen Sie mal den Herrn Flekken (Torwart von Bayer Leverkusen, Anm. d. Red.) an. Er sieht die ganze Zeit den Ball. Kann mir keiner erzählen, dass das ein Abseits ist. Das akzeptiere ich nicht. Das ist eine Fehlentscheidung. Vor der Halbzeit dann 2:0", schimpfte der Kroate.

Was war passiert? Nach einer Flanke von der linken Seite hatte Nico Schlotterbeck den Ball per Kopf im Leverkusener Tor untergebracht. Der Treffer blieb jedoch nicht lange bestehen, weil Serhou Guirassy bei der Hereingabe den Ball zwar nicht berührte, jedoch in einer Abseitsposition stand und nach Einschätzung des Schiedsrichters Bayer-Keeper Mark Flekken entscheidend in der Sicht beeinträchtigte.

Auch Waldemar Anton zeigte sich von der Entscheidung irritiert und sparte anschließend nicht mit Kritik an der Spielleitung. "Ich weiß nicht, wie das Abseits sein kann. Der Torwart hat sich nicht beschwert. Generell war der Schiedsrichter heute nicht gut. Muss man ehrlich sagen. Das ist keine Ausrede, aber in so einem Spiel jede Kleinigkeit zu pfeifen und Gelbe Karten zu verteilen, das tut dem Spiel nicht gut. Waren viele Aktionen, mit denen ich nicht einverstanden war. Das 2:0 ist brutal. Ich bin gespannt, was er dazu sagt", erklärte der Verteidiger.

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Ähnlich sieht es auch BVB-Torhüter Gregor Kobel: "Ich finde es schwer, weil er nicht in der Schusslinie ist. Er reagiert normal. Wenn es abgepfiffen wird, dann soll es konsequenter gemacht werden. Ich finde, es ist zu viel Auslegungssache. Er würde nicht an den Ball kommen, auch wenn Serhou da nicht steht", sagte der Schweizer. Tatsächlich teilte auch Flekken diese Einschätzung und räumte gegenüber Sky ein: "Ehrlich gesagt, sehe ich Guirassy nicht einmal. Da hatten wir Glück." Schlager hingegen lehnte ein Interview mit Sky ab und kommentierte die Szene lediglich mit den Worten: "Die Bilder sprechen für sich."

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Doch nicht nur die Aberkennung des Treffers sorgte bei Kovac für Unverständnis. Der BVB-Coach sah seine Mannschaft auch in weiteren strittigen Situationen benachteiligt und zählte im Interview mehrere Szenen auf, mit denen er nicht einverstanden war. "Dann reden wir über das Foul an Kosta (Konstantinos Karetsas, d. Red.), der verletzt rausgeht, was auch ein Tritt war. Und dann haben wir noch zwei Elfmetersituationen in der zweiten Halbzeit: einmal das Halten an Schlotti und einmal das klare Foul an Maximilian Beier, wo der Schiedsrichter sagt: Es ist ihm zu wenig. Was muss passieren, damit es einen Elfmeter gibt?"

Besonders die Szene mit Beier ging dem 54-Jährigen nicht aus dem Kopf. Dabei hatte Leverkusens Edmond Tapsoba im Sechzehner sowohl den Ball als auch Beiers Fuß getroffen. Für Kovac ein klarer Strafstoß: "Dieses Foul pfeift er an der Mittellinie auf jeden Fall. Jetzt will er mir erzählen, dass das im Strafraum nicht gepfiffen wird. Egal, wo das Foul passiert, muss das Foul gepfiffen werden." Auch ein mögliches Foulspiel an Schlotterbeck führte Kovac an: "Das Halten von Schlotterbeck von Medina ist genau dieselbe Geschichte. Über den Schiedsrichter muss ich nicht viel sagen. Er hat heute selbst mit seinen Entscheidungen einiges erzählt."

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Sportlich wiegt die erste Bundesliga-Niederlage der Dortmunder in der laufenden Saison besonders schwer. Durch das 0:0 des FC Bayern gegen den Hamburger SV verpasste der BVB die Gelegenheit, seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte auszubauen. Stattdessen bleibt es bei einem knappen Zähler zwischen den Schwarzgelben und dem Rekordmeister. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Bereits am Mittwoch steht für Dortmund das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt an.