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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

"Das ist Bullshit!" Bayern-Boss Max Eberl wehrt sich gegen hartnäckiges Gerücht

Bayern München
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Max Eberl hat mit einem hartnäckigen Gerücht aufgeräumt, wonach er und Sportdirektor Christoph Freund ein angespanntes oder gar zerrüttetes Verhältnis hätten.

"Das ist Bullshit!", sagte der 52-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild. "Das ist eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, woher sie kommt."

Stattdessen bezeichnete Eberl die Zusammenarbeit mit seinem österreichischen Kollegen als "sehr gut".  Beide hätten "klare Aufgaben, es macht Spaß und Freude. Wir versuchen Tag und Nacht, das Beste für den FC Bayern zu tun", so Eberl.

Seit März 2024 arbeiten Eberl und Freund gemeinsam beim deutschen Rekordmeister. Eberl verlängerte seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag jüngst vorzeitig um zwei weitere Jahre. Den gleichen Schritt soll nun auch Freund tun, der sich laut einem Bericht der Münchner AZ gerade noch in der "Überlegungsphase" befinde.

"Seine Verlängerung ist eine Sache, die schnell und lautlos über die Bühne gehen sollte", sagte Eberl. "Für mich ist es keine Frage, ob sein Vertrag verlängert wird oder nicht."

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