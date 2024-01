Darts-Team bei Premier-League-Verein? Luke Littler "die erste Wahl"

Luke Littler hat bei der Darts-WM für Furore gesorgt. Der Hype strahlt auch auf einen PL-Klub-Besitzer aus.

WAS IST PASSIERT? Luke Littler drückt Amerika seinen Stempel auf! NFL-Legende und Burnley-Miteigentümer JJ Watt tritt in einer US-Talkshow auf und preist den 16-jährigen Darts-Star nach seiner denkwürdigen Teilnahme an der Darts-Weltmeisterschaft an.

Luke Littler hat sich von einem relativen Unbekannten zu einem globalen Superstar entwickelt, und JJ Watt hat sich dem Hype um den Teenager in den Vereinigten Staaten angeschlossen.

Die NFL-Legende, mittlerweile Miteigentümer des Premier-League-Vereins FC Burnley, hat mit Interesse verfolgt, wie der 16-jährige Littler die Sportwelt im Sturm erobert hat. Der talentierte Youngster erreichte das Finale der Darts-WM - seine erste Teilnahme an einem großen Seniorenturnier - bevor er gegen den sich in überragender Form befindenden Luke Humphries mit 4:7 im Finale scheiterte.

WAS WURDE GESAGT? Die Nachricht von Littlers Heldentaten hat sich weit herumgesprochen und Watt nahm an einer Talkshow teil, die von seinem ehemaligen NFL-Kollegen Pat McAfee moderiert wird, um über den kometenhaften Aufstieg des Youngster zu sprechen. Watt sagte, wenn Burnley ein professionelles Dartsteam zusammenstellen würde, dann wäre Littler "die erste Wahl", da er "eine absolute Sensation" sei.

WAS IST DER HINTERGRUND? Watt ist mit der britischen Kultur bestens vertraut. Im Mai 2023 erwarb er zusammen mit seiner ehemaligen USWNT-Star-Frau Kealia eine Beteiligung an Burnley. Seitdem besucht er regelmäßig das Vereinigte Königreich, wurde aber noch nicht beim Dartsspielen gesichtet - im Gegensatz zu Premier-League-Stars wie Tottenhams Mittelfeldspieler James Maddison.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty/GOAL

WIE GEHT ES WEITER? Der Dartssport beginnt sich zu verbreiten, nachdem er seit vielen Jahren versucht hat, Amerika zu erobern - mit verschiedenen Veranstaltungen in Las Vegas - und Littlers bemerkenswerte Geschichte sollte dazu beitragen, weitere Mauern einzureißen, da das Interesse an seinem sportlichen Märchen auf beiden Seiten des Atlantiks zunimmt.