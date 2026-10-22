Die Zeit von Jadon Sancho bei Manchester United lässt sich nur als großes Missverständnis beschreiben. Der Engländer konnte bei den Red Devils nie richtig Fuß fassen und blieb hinter den Erwartungen zurück.

Ex-United-Trainer Erik ten Hag, der den heute 26-Jährigen auf der Insel coachte, sieht einen möglichen Grund dafür in Sanchos Vorliebe für eine bestimmte Position. "Es gab ein Problem, weil Sancho nicht auf der rechten Seite spielen wollte - das hat er selbst gesagt. Das war ziemlich merkwürdig, denn er hatte oft auf der rechten Seite gespielt. Er sagte, dass er sich links wohler fühle. Dadurch hatten wir ein Problem und waren spät dran", erklärte ten Hag im Interview mit The Athletic.

Mit seiner Einschätzung liegt der Niederländer nicht ganz falsch. Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund kam Sancho überwiegend auf dem rechten Flügel zum Einsatz. Besonders sein erstes Engagement beim BVB von 2017 bis 2021 gilt bis heute als die erfolgreichste Phase seiner Karriere. Insgesamt lief er im Dortmunder Trikot 83-mal als Rechtsaußen auf, während er 53 Einsätze auf der linken Seite absolvierte.

Jadon Sancho kehrte leihweise noch einmal zum BVB zurück

Ten Hag ging sogar noch einen Schritt weiter und brachte Sanchos Weigerung, auf der rechten Außenbahn zu spielen, mit der Verpflichtung von Antony in Verbindung. Der Brasilianer wechselte 2022 für rund 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Manchester, konnte die hohen Erwartungen wie Sancho ebenfalls nicht erfüllen und verließ den Klub später als Flop in Richtung Real Betis.

Für Sancho folgten nach seinem Wechsel zu United mehrere Leihstationen. Im Sommer 2021 hatte der englische Rekordmeister noch 85 Millionen Euro für den Offensivspieler an Borussia Dortmund überwiesen. Zwischen 2024 und 2026 verlieh United ihn zunächst zurück zum BVB, anschließend zum FC Chelsea und schließlich zu Aston Villa. Seit Sommer 2026 ist Sancho vereinslos. Zuletzt wurde er mit dem spanischen Erstligisten FC Getafe in Verbindung gebracht. Für Manchester absolvierte er insgesamt 83 Pflichtspiele und erzielte dabei zwölf Tore.