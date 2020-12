Crystal Palace: Ex-Schalker Max Meyer muss in der U23 spielen

Schlechte Nachrichten für Ex-Schalke-Talent Max Meyer. Der Mittelfeldmann wird beim englischen Erstligisten Crystal Palace in die U23 abgeschoben.

Die Situation von Ex-Nationalspieler Max Meyer beim englischen Premier-League-Klub hat sich weiter verschärft.

Der 25 Jahre alte Offensivspieler wurde inzwischen in die U23 abgeschoben und verlor am vergangenen Freitag in seinem U23-Premierenspiel in Fulham 2:5. Das berichtet der RevierSport.

Max Meyer derzeit bei Crystal Palace mit schwerem Stand

Der Ex-Schalker muss sich erst wieder in die erste Mannschaft des Londoner Klubs zurückkämpfen. 2018 hatte Meyer die Königsblauen nach neun Jahren im Streit verlassen.

Mehr Teams

Crystal-Teammanager Roy Hodgson setzt im Augenblick nicht mehr auf Meyer. In dieser Saison kam er in den letzten Spielen nicht mehr zum Einsatz, nun folgte der Einsatz in der U23. Immerhin sammelte Meyer 84 Minuten Spielpraxis.