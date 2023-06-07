Cottbus vs. Unterhaching: TV, LIVE-STREAM und mehr - wo kann man das Spiel schauen?

Wer steigt in die 3. Liga auf? Energie Cottbus und Unterhaching bestreiten heute (Mittwoch, 7. Juni) das Hinspiel in der Relegation.

Unterhaching um Trainer Sandro Wagner wurde Meister in der Regionalliga Bayern. Cottbus indes stand in der Regionalliga Nordost am Ende der regulären Saison ganz oben.

Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV läuft.

Anstoßzeit von Cottbus vs. Unterhaching

Spiel Energie Cottbus - SpVgg Unterhaching Datum Mittwoch, 7. Juni 2023 Anstoß 20.30 Uhr

Wie man Cottbus gegen Unterhaching online und im Fernsehen anschauen kann: TV-Kanäle & Live-Streams

News und Aufstellungen

Cottbus-News

Cottbus hat zuletzt Anfang April ein Pflichtspiel verloren.

Seitdem gelangen in elf Partien acht Siege, dreimal spielte man unentschieden. Unter anderem siegreich war Cottbus im Finale des Brandenburg-Pokals gegen Luckenwalde (4:1). Dadurch spielt der Klub kommende Saison im DFB-Pokal.

Aufstellung Cottbus:

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff

Unterhaching-News

Haching hat die letzten beide Spiele in der Regionalliga Bayern verloren. Am Meistertitel änderte das für die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner aber nichts mehr.

Aufstellung Unterhaching:

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff

Cottbus vs. Unterhaching: Bisherige Duelle

Spiele gegeneinander 16 Siege Cottbus 7 Unentschieden 5 Siege Unterhaching 4 Letztes Duell Unterhaching - Cottbus 0:0 (3. Liga, 20. März 2019)

Nützliche Links