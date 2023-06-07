Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Sandro wagnerGetty Images
Oliver Maywurm

Cottbus vs. Unterhaching: TV, LIVE-STREAM und mehr - wo kann man das Spiel schauen?

Wo kann man das Spiel zwischen Cottbus und Unterhaching im Live-Stream und TV sehen? Und wann beginnt es?

Wer steigt in die 3. Liga auf? Energie Cottbus und Unterhaching bestreiten heute (Mittwoch, 7. Juni) das Hinspiel in der Relegation.

Cottbus vs. Unterhaching heute bei Magenta Sport live schauen!

Unterhaching um Trainer Sandro Wagner wurde Meister in der Regionalliga Bayern. Cottbus indes stand in der Regionalliga Nordost am Ende der regulären Saison ganz oben.

Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV läuft.

Anstoßzeit von Cottbus vs. Unterhaching

SpielEnergie Cottbus - SpVgg Unterhaching
DatumMittwoch, 7. Juni 2023
Anstoß20.30 Uhr

Wie man Cottbus gegen Unterhaching online und im Fernsehen anschauen kann: TV-Kanäle & Live-Streams

MagentaSportHier anschauen
RBBHier anschauen

News und Aufstellungen

Cottbus-News

Cottbus hat zuletzt Anfang April ein Pflichtspiel verloren.

Seitdem gelangen in elf Partien acht Siege, dreimal spielte man unentschieden. Unter anderem siegreich war Cottbus im Finale des Brandenburg-Pokals gegen Luckenwalde (4:1). Dadurch spielt der Klub kommende Saison im DFB-Pokal.

Aufstellung Cottbus:

Tor
Abwehr
Mittelfeld
Angriff

Unterhaching-News

Haching hat die letzten beide Spiele in der Regionalliga Bayern verloren. Am Meistertitel änderte das für die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner aber nichts mehr.

Aufstellung Unterhaching:

Tor
Abwehr
Mittelfeld
Angriff

Cottbus vs. Unterhaching: Bisherige Duelle

Spiele gegeneinander16
Siege Cottbus7
Unentschieden5
Siege Unterhaching4
Letztes DuellUnterhaching - Cottbus 0:0 (3. Liga, 20. März 2019)

