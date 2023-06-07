Cottbus vs. Unterhaching: TV, LIVE-STREAM und mehr - wo kann man das Spiel schauen?

Wer steigt in die 3. Liga auf? Energie Cottbus und Unterhaching bestreiten heute (Mittwoch, 7. Juni) das Hinspiel in der Relegation.
Cottbus vs. Unterhaching heute bei Magenta Sport live schauen!
Unterhaching um Trainer Sandro Wagner wurde Meister in der Regionalliga Bayern. Cottbus indes stand in der Regionalliga Nordost am Ende der regulären Saison ganz oben.
Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV läuft.
Anstoßzeit von Cottbus vs. Unterhaching
|Spiel
|Energie Cottbus - SpVgg Unterhaching
|Datum
|Mittwoch, 7. Juni 2023
|Anstoß
|20.30 Uhr
Wie man Cottbus gegen Unterhaching online und im Fernsehen anschauen kann: TV-Kanäle & Live-Streams
|MagentaSport
|Hier anschauen
|RBB
|Hier anschauen
News und Aufstellungen
Cottbus-News
Cottbus hat zuletzt Anfang April ein Pflichtspiel verloren.
Seitdem gelangen in elf Partien acht Siege, dreimal spielte man unentschieden. Unter anderem siegreich war Cottbus im Finale des Brandenburg-Pokals gegen Luckenwalde (4:1). Dadurch spielt der Klub kommende Saison im DFB-Pokal.
Aufstellung Cottbus:
|Tor
|Abwehr
|Mittelfeld
|Angriff
Unterhaching-News
Haching hat die letzten beide Spiele in der Regionalliga Bayern verloren. Am Meistertitel änderte das für die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner aber nichts mehr.
Aufstellung Unterhaching:
|Tor
|Abwehr
|Mittelfeld
|Angriff
Cottbus vs. Unterhaching: Bisherige Duelle
|Spiele gegeneinander
|16
|Siege Cottbus
|7
|Unentschieden
|5
|Siege Unterhaching
|4
|Letztes Duell
|Unterhaching - Cottbus 0:0 (3. Liga, 20. März 2019)