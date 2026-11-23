Die Möglichkeiten, Como gegen AEK Athen im TV und Livestream zu verfolgen, findet Ihr unten. Das Spiel läuft bei Sky Sport und NOW. Über die angegebenen Links könnt Ihr die Liveübertragung aufrufen.

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Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Im Stadio Giuseppe Sinigaglia trifft Como in der Champions League auf AEK Athen. Dabei steht ein Team mit viel Selbstvertrauen einem Gegner gegenüber, der nach Antworten sucht.

Das Como von Cesc Fabregas kommt mit einem 2:0 gegen Cagliari in der Serie A in die Partie. Der Sieg ließ die 0:2-Niederlage gegen Inter vergessen. In Europa hat das Team mit dem 9:1 gegen Lens bereits seine beste Seite gezeigt.

Besonders auffällig ist die Offensive: 15 Tore hat Como in den vergangenen fünf Spielen erzielt. Nico Paz steht mit sechs Toren und acht Vorlagen in 14 Pflichtspieleinsätzen sinnbildlich für diesen Aufschwung.

AEK Athen unter Marko Nikolic durchlebt eine schwierigere Phase. Nach dem 2:3 gegen Real Madrid in der Champions League verloren die Griechen auch das Derby gegen Panathinaikos und das Pokalspiel gegen PAOK.

Das jüngste Spiel brachte allerdings ein positives Signal: AEK gewann in der Liga auswärts bei Kalamata mit 1:0. Die Schwachstelle von Nikolics Team bleibt die Defensive, die in den vergangenen fünf Spielen neun Gegentore kassiert hat.

Hier findet Ihr alle Informationen zur Liveübertragung von Como gegen AEK Athen: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen und aktuelle Form.

Teamnews

Como unter Cesc Fabregas muss verletzungsbedingt auf Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao und Moise Kean verzichten. Gesperrte Spieler gibt es nicht. In der voraussichtlichen Startelf steht Jean Butez im Tor. Kempf, Couto, Ramon und Valle bilden die Abwehr, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina und Paz das Mittelfeld. Douvikas ist als einzige Spitze vorgesehen.

AEK Athen unter Marko Nikolic fehlen die verletzten Zini, Oleksandr Zubkov und Kervin Arriaga. Aboubakary Koita ist gesperrt. In der voraussichtlichen Elf stehen unter anderem Strakosha im Tor, Relvas und Moukoudi in der Abwehr, Marin und Majer im Mittelfeld sowie Varga und Jovic als Sturmduo. Mögliche Änderungen werden näher am Anpfiff bekannt.

Aktuelle Form

Como hat in den vergangenen fünf Spielen vier Siege und eine Niederlage verbucht (4-0-1). Zuletzt gewann das Team in der Serie A mit 2:0 gegen Cagliari. Der deutlichste Erfolg war das 9:1 bei Lens in der Champions League. In den weiteren Partien besiegte Como Venezia mit 1:0 und Torino mit 3:1. Lediglich gegen Inter gab es eine 0:2-Niederlage. Insgesamt erzielte Fabregas’ Team 15 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

AEK Athen hat zweimal gewonnen und dreimal verloren (2-0-3). Zuletzt gab es in der Super League ein 1:0 bei Kalamata, davor ein 2:1 gegen Levadiakos. Niederlagen setzte es dagegen gegen Real Madrid (2:3), Panathinaikos (0:2) und PAOK im Pokal (1:3). Die Bilanz: sechs erzielte Tore und neun Gegentreffer.

Bisherige Duelle

In den vorliegenden Daten sind keine jüngeren Duelle zwischen Como und AEK Athen verzeichnet. Eine Bilanz der direkten Begegnungen lässt sich daher nicht ziehen: Für dieses Spiel gibt es keine jüngere gemeinsame Geschichte als Anhaltspunkt.

Tabelle

In der Champions-League-Tabelle liegt Como auf Platz vier, AEK Athen auf Rang 29. Der Abstand zeigt zwei gegensätzliche Europapokalsaisons: Como steht weit oben und will seine Position festigen. Die Griechen befinden sich im unteren Tabellenbereich und brauchen Punkte, um ihre Bilanz zu verbessern.