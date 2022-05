FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - so wird das Finale im FA Cup übertragen

Das Finale des englischen FA Cups wird zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool ausgetragen. Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag, 14. Mai 2022, um 17.45 Uhr deutscher Zeit im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London. Wer das Spiel live überträgt, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo Ihr Highlights sowie LIVE-TICKER findet, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Im FA Cup wird der Nachfolger von Leicester City gesucht, das sich im Endspiel der vergangenen Saison mit 1:0 gegen den FC Chelsea durchsetzte. Auch in der laufenden Saison stehen die "Blues" wieder im Finale des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt, im Halbfinale wurde Crystal Palace mit 2:0 ausgeschaltet.

Der heutige Gegner ist allerdings nochmal ein anderes Kaliber. Mit dem FC Liverpool wartet eine der besten Vereinsmannschaften weltweit auf Trainer Thomas Tuchel und seine Mannschaft. Bereits im Halbfinale zeigten die "Reds" beim 3:2-Erfolg über Dauerkonkurrent Manchester City ihre Klasse und wollen diese natürlich auch heute auf den Platz bringen.

Holt sich der FC Chelsea heute Abend den FA-Cup oder geht der FC Liverpool als Sieger vom Platz? Die Entscheidung fällt ab 17.45 Uhr - und so könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Der Überblick zum FA-Cup-Finale

Begegnung: FC Chelsea vs. FC Liverpool

Wettbewerb: FA Cup, Finale

Datum: Samstag, 14. Mai (heute), 17.45 Uhr

Austragungsort: Wembley Stadium, London (England)

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Läuft das FA-Cup-Finale bei Sky oder DAZN?

Internationalen Fußball sucht man im frei empfangbaren Fernsehen vergebens, auch das Endspiel des englischen Pokals wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stellt sich nur die Frage, wo das Match übertragen wird.

Die Rechte an der englischen Premier League liegen beim Pay-TV-Sender Sky, FA-Cup-Übertragungen könnt Ihr dort jedoch nicht finden. Wollt Ihr Chelsea vs. Liverpool live sehen, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst DAZN.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Das Finale des FA Cups im Pay-TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Um DAZN zu empfangen, bieten sich Euch verschiedene Wege. Verfügt Ihr bereits über einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, beispielsweise bei Vodafone, könnt Ihr die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 zu einem entsprechenden Aufpreis hinzubuchen, falls Euer Anbieter dies ermöglicht.

Alternativ registriert Ihr Euch direkt bei DAZN und wählt Euer Abo aus. Im Monatsabo zahlt Ihr 29,99 Euro, könnt dieses aber auch flexibel kündigen. Das Jahresabo, mit dem Ihr Euch für mindestens zwölf Monate bindet, gibt es für 24,99 Euro in monatlichen Raten oder 274,99 Euro als Einmalzahlung.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Das FA-Cup-Finale und viel mehr Spitzensport bei DAZN - Weitere Infos zum Anbieter

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Highlights und LIVE-TICKER zum Endspiel des FA Cups

Die Zusammenfassungen der Spiele werden im Anschluss ebenfalls auf der Plattform hochgeladen. Auch auf dem YouTube-Kanal von DAZN könnt Ihr die Highlights finden.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in unseren LIVE-TICKER zur Partie zwischen Liverpool und Chelsea. Dort informieren wir über Schlüsselszenen, Ihr verpasst keine Tore oder Platzverweise und erfahrt, ob sich die Londoner für die Finalniederlage im Carabao Cup revanchieren können oder das Team von Trainer Jürgen Klopp auch im zweiten Endspiel des Jahres die Oberhand behält.

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung des FA-Cup-Finals in der Übersicht

Paarung FC Chelsea vs. FC Liverpool Wettbewerb FA Cup, Finale Start der Übertragung 14. Mai 2022, 17.25 Uhr Free-TV - Pay-TV DAZN1 (linear) LIVE-STREAM DAZN Kommentator & Experte Uli Hebel & Seb Kneißl LIVE-TICKER GOAL

FC Chelsea vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen

Sobald die jeweiligen Aufstellungen mit der Öffentlichkeit geteilt werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.