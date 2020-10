Ex-Chelsea-Profi Frank Leboeuf über Kai Havertz: "Nicht überzeugt"

Der frühere Chelsea-Profi Frank Leboeuf hat die Blues nach dem 3:3 gegen Southampton scharf kritisiert. Kai Havertz kam dabei nicht gut weg.

Frank Leboeuf, ehemaliger Abwehrspieler des , hat die Blues nach dem durchwachsenen Saisonstart mit nur zwei Siegen aus den ersten fünf Liga-Spielen kritisiert.

"Sie alle müssen körperlich hart arbeiten, um sicherzustellen, dass sie zusammenspielen können und gemeinsam stärker sind", betonte der Franzose, der zwischen 1996 und 2001 an der Stamford Bridge spielte, im Gespräch mit ESPN. Der 52-Jährige sei "von Chelsea im Moment nicht überzeugt. Es ist, als würden die Spieler sich nicht kennen, sie sind nicht fit genug, das bereitet mir Sorgen."

Sollte das Team von Cheftrainer Frank Lampard nicht bald wieder in die Spur finden, sei die Qualifikation für die in dieser Saison in Gefahr. "Wenn sie so weiterspielen, werden sie mit Sicherheit nicht unter die ersten Vier kommen", ergänzte Leboeuf.

Ebenso wenig angetan zeigte sich der frühere Innenverteidiger von Neuzugang Kai Havertz, der im Sommer für rund 80 Millionen von kam. "Ich bin von Havertz nicht überzeugt, so optimistisch bin ich nicht", führte Leboeuf aus.

Quelle: Getty Images

Chelsea - Leboeuf über Timo Werner: "Eine echte Genugtuung"

Havertz' Team- und Nationalmannschaftskollege Timo Werner erntete dagegen Lob vom Weltmeister von 1998. "Ich bin sehr zufrieden mit Werner", sagte Leboeuf: "Er ist eine echte Genugtuung."

Sowohl Havertz als auch Werner trafen beim 3:3-Unentschieden gegen Southampton erstmals in der Premier League für ihren neuen Klub. Allerdings reichten zwei Werner- und ein Havertz-Tor am Ende nicht zum Sieg, die Saints glichen quasi mit dem Schlusspfiff aus.

Chelsea belegt nach aktuell fünf Saisonspielen mit acht Punkten den sechsten Rang und liegt momentan einen Zähler hinter einem Königsklassen-Platz sowie fünf Punkte hinter Spitzenreiter Everton.