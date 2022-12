Chelsea offenbar mit 130-Millionen-Angebot für Enzo Fernández - Benfica hofft wohl auf Verbleib

Der FC Chelsea macht bei Enzo Fernández offenbar Ernst. Wird der WM-Star zum Rekordtransfer der Blues?

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea will für einen Transfer von Enzo Fernández offenbar ganz tief in die Tasche greifen. Wie die portugiesische Sportzeitung Record berichtet, haben die Blues ein Angebot in Höhe von 130 Millionen Euro an Benfica Lissabon abgegeben und wollen den Deal zeitnah vollziehen.

Weiter heißt es, dass Benfica-Präsident Rui Costa am gestrigen Dienstag mit Fernández gesprochen haben soll. Costa hofft demnach darauf, dass er den Argentinier mit dem Gewinn der Liga und der Champions-League-Teilnahme zu einem Verbleib überreden kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? Enzo Fernández spielt bis dato eine herausragende Saison mit Benfica Lissabon und wusste auch bei der Weltmeisterschaft in Katar zu überzeugen. Seitdem wird der Mittelfeld-Motor mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht.

Chelsea wird mit N'Golo Kanté im Sommer voraussichtlich einen Mittelfeldspieler verlieren. Der Vertrag des Franzosen läuft aus und bisher konnte man sich nicht auf eine Ausdehnung des Arbeitspapiers einigen. Währenddessen wird diversen Vereinen regelmäßig das Interesse an Kanté nachgesagt. Fernández könnte den 31-Jährigen daher ersetzen.

WIE GEHT ES WEITER? Nach der starken WM-Performance von Enzo Fernández scheint es durchaus wahrscheinlich zu sein, dass der 21-Jährige im kommenden Jahr den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird. Sollten die Londoner tatsächlich ein 130-Millionen-Angebot für den Rechtsfuß vorgelegt haben, wird Benfica nur schwer ablehnen können.

