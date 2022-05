Champions League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Alle Infos zu Ort, Termin und Stadion

Die Champions League biegt auf die Zielgerade ein, noch vier Teams kämpfen um die begehrten Finaltickets und die Chance, den FC Chelsea als Titelträger in der Königsklasse abzulösen. Doch wo und wann findet das CL-Endspiel in dieser Spielzeit überhaupt statt? GOAL hat die wichtigsten Infos zu Ort, Termin und Stadion in den folgenden Abschnitten für Euch gesammelt.

Wer sichert sich in diesem Jahr den Sieg im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb? Real Madrid oder Manchester City - wer trifft im Endspiel auf den FC Liverpool?

Die Königlichen und die Skyblues lieferten sich im Hinspiel (4:3) einen packenden Schlagabtausch, insgesamt sieben teilweise hervorragend rausgespielte Treffer machten die Partie zu einem Fußballfest für jeden neutralen Fan. Etwas weniger ereignisreich ging es beim 2:0-Erfolg der Reds über den spanischen Vertreter zu, ein Eigentor von Pervis Estupinian und ein Treffer von Sadio Mane sicherten die komfortable Ausgangsposition vor dem Halbfinal-Rückspiel. Dieses gewann Liverpool dann mit 3:2.

Der zweite Endspielteilnehmer für die Champions League wird noch gesucht. Doch wo findet das Finale eigentlich statt? GOAL informiert zu Ort, Termin und Stadion.

Champions League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Wichtige Infos zum Datum

Die Halbfinal-Rückspiele werden Anfang Mai ausgetragen. Am Dienstag, 3. Mai 2022, traf der FC Villarreal auf den FC Liverpool und am Mittwoch, 4. Mai 2022, empfängt Real Madrid die Mannschaft von Manchester City. Anpfiff ist jeweils um 21.00 Uhr.

Im Anschluss ziehen einige Wochen ins Land, ehe das große CL-Finale ausgetragen wird. Dieses findet am Samstag, 28. Mai 2022, zur gewohnten Anstoßzeit um 21.00 Uhr statt.

Champions League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Infos zu Ort und Stadion

Bereits zum dritten Mal in der Geschichte der UEFA Champions League wird das Finale auf französischem Boden gespielt. Bereits in den Spielzeiten 1999/00 und 2005/06 diente das Stade de France in der Stadt Saint-Denis bei Paris als Austragungsort des Königsklassen-Endspiels.

Auch am 28. Mai 2022 wird im Stade de France gespielt. Rund 80.000 Zuschauer werden vor Ort live dabei sein, wenn die beste Vereinsmannschaft Europas ermittelt wird.

Champions League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Überblick zum Spiel

Begegnung: Manchester City/Real Madrid vs. FC Liverpool/FC Villarreal

Wettbewerb: Champions League, Finale (Endspiel)

Datum: 28. Mai 2022, 21.00 Uhr

Stadion: Stade de France

Austragungsort: Saint-Denis, Frankreich

Champions League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Königsklasse live im Free-TV

Und das Endspiel wird sogar live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen und stellt auf der ZDF-Website und in der App zudem einen kostenfreien LIVE-STREAM zur Verfügung.

Darüber hinaus lässt sich die Partie auch über DAZN ansehen. Der Streamingdienst stellt ebenfalls einen LIVE-STREAM zur Verfügung, ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo zugänglich.

Champions League: Wann und wo findet das Endspiel statt? Königsklasse live auf DAZN sehen

Einerseits könnt Ihr DAZN bei einem bereits bestehenden Vodafone- oder Sky-Vertrag hinzubuchen und erhaltet das Pay-TV-Angebot, also die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2.

Schließt Ihr das Abo direkt bei DAZN ab, erhaltet Ihr Zugang zum kompletten Programm. Das Jahresabo kriegt Ihr für 274,99 Euro Einmalzahlung bzw. 24,99 Euro in monatlichen Raten, das flexibel kündbare Monatsabo gibt's für 29,99 Euro.

Champions League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Weitere Infos zu DAZN

Champions League: Wann und wo findet das Endspiel (Finale) statt? Übersicht zur Übertragung