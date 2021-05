Champions League, Finale live: Manchester City vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER

Manchester City und der FC Chelsea bestreiten das Finale der Champions League. Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

Manchester City und der FC Chelsea greifen in der Champions League nach dem großen Triumph. In Porto entscheidet sich, wer der neue König des europäischen Fußballs wird..

Manchester City trifft auf den FC Chelsea: Alle Infos zur Übertragung des Königsklassen-Finals im TV und LIVE-STREAM findet Ihr auch in diesem Artikel.

Manchester City - FC Chelsea | Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Manchester City Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinchenko - Gündogan, De Bruyne, Bernardo - Mahrez, Foden, Sterling Aufstellung FC Chelsea Mendy - James, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz, Werner Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zum Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea.

Das ist die Aufstellung von City-Coach Pep Guardiola:

Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinchenko - Gündogan, De Bruyne, Bernardo - Mahrez, Foden, Sterling

Thomas Tuchel setzt beim FC Chelsea auf folgende Aufstellung:

Mendy - James, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz, Werner

Chelsea hat seine letzten 2 Pflichtspiele gegen Manchester City gewonnen, beide unter Thomas Tuchel. 3 Siege in Folge gab es gegen City zuletzt zwischen 2005 und 2009, damals waren es 8 Siege hintereinander.

Im Europapokal gab es bislang nur 2 Aufeinandertreffen von Chelsea und Manchester City: Im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger gewann Chelsea 1970/71 beide Spiele mit 1-0 und setzte sich anschließend auch im Finale gegen Real Madrid durch (in einem Wiederholungsspiel).

Manchester City ist das 9. verschiedene englische Team, das im Endspiel des Landesmeisterpokals bzw. der Champions League steht, das sind mindestens drei mehr als jede andere Nation (Deutschland & Italien, je 6). Allerdings hat nur eine der letzten 10 Mannschaften, die erstmals im Finale um den Henkelpott stand, gewonnen: Borussia Dortmund 1997 mit 3-1 gegen Juventus. Die letzte englische Mannschaft, die ihr erstes Finale gewann, war Aston Villa im Jahr 1982 gegen Bayern München.

Dies ist das 3. Jahr in Folge, in dem eine Mannschaft zum ersten Mal im Endspiel der Champions League steht (Tottenham 2019, PSG 2020, Manchester City 2021). Es ist das erste Mal seit 1986 bis 1988 (Steaua Bukarest, FC Porto, PSV Eindhoven), dass es dies in 3 aufeinanderfolgenden Jahren gibt.

Chelsea und Manchester City trafen zuletzt Anfang Mai in der Premier League aufeinander: Chelsea siegte mit 2-1. Das letzte Mal, dass 2 Teams in einem Europapokalfinale aufeinandertrafen, die sich im selben Monat in der Liga duelliert hatten, war im Mai 2013 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. In der Bundesliga trennten sich beide 1-1, im Champions-League-Finale in Wembley siegte Bayern mit 2-1.

Sowohl der FC Chelsea als auch Manchester City haben in dieser Saison der Champions League nur 4 Gegentore kassiert. Es ist das erste Mal seit der Saison 2005/06, dass beide Mannschaften auf dem Weg zum Finale 4 oder weniger Gegentore kassiert haben: Damals kassierte Arsenal 2 und Barcelona 4 Tore, bevor sie im Finale aufeinandertrafen.

Manchester City hat in dieser Saison 11 Spiele in Champions League gewonnen und würde mit einem Sieg den Rekord von Real Madrid (12 Siege) aus der Saison 2001/02 einstellen, obwohl die Spanier damals 17 Spiele bestritten haben, verglichen mit Citys 13 in dieser Saison.

Es ist 51 Jahre her, dass Manchester City das letzte Mal in einem großen europäischen Finale stand – 1970 gab es einen 2-1-Sieg gegen Górnik Zabrze im Finale des Europapokals der Pokalsieger. Dies ist die längste Zeitspanne zwischen zwei großen europäischen Endspielen für eine Mannschaft.

Manchester CitysTrainer Pep Guardiola könnte nach 2009 und 2011 (jeweils mit Barcelona) zum 3. Mal die Champions League gewinnen. Er wäre damit der 3. Trainer, dem dies geglückt ist nach Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014) und Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018).

Nachdem er Paris Saint-Germain in der Vorsaison bereits in das Champions-League-Finale geführt hatte, ist Chelsea-Trainer Thomas Tuchel der erste Coach, der in aufeinanderfolgenden Saisons mit verschiedenen Vereinen das Endspiel um den Henkelpott erreichen konnte. Tuchel könnte nach Marcello Lippi (1997 & 1998, mit Juventus Turin) und Héctor Cúper (2000 & 2001, mit Valencia) der dritte Trainer sein, der in 2 Jahren in Folge das Endspiel verliert.

In seiner gesamten Trainerkarriere hat Man City-Coach Pep Guardiola gegen Chelsea mehr Pflichtspiele verloren als gegen jeden anderen Klub (7). In seinen letzten 2 Duellen mit den Blues zog er den Kürzeren. 3 Niederlagen in Folge kassierte er bisher nur gegen Real Madrid (2012-14) und Liverpool (2018).

Das diesjährige Finale findet im Estádio do Dragão von Porto statt, damit wird das Endspiel im Landesmeister-Pokal/Champions League erstmals 2 Jahre hintereinander im selben Land ausgetragen (2019/20 im Estádio da Luz/Lissabon). Erstmals wird ein Endspiel im Landesmeister-Pokal/Champions League in Portugal außerhalb von Lissabon gespielt, bisher gab es dort 3 Finals.

Phil Foden von Manchester City wird bei diesem Finale 21 Jahre und 1 Tag alt sein und könnte der drittjüngste Engländer werden, der in einem Champions-League-Finale startet, nach Owen Hargreaves 2001 für Bayern München (20 Jahre und 123 Tage) und Liverpools Trent Alexander-Arnold sowohl 2018 (19 Jahre und 231 Tage) als auch 2019 (20 Jahre und 237 Tage).

Chelseas Torhüter Édouard Mendy spielte in dieser Champions-League-Saison in 11 Spielen 8-mal zu null. Nur 2 Torhüter haben jemals 9 Weiße Westen in einer Champions-League-Saison erreicht: Santiago Cañizares für Valencia in der Saison 2000/01 und Keylor Navas für Real Madrid in der Saison 2015/16.

Sowohl Kevin De Bruyne als auch Riyad Mahrez haben in dieser Saison im Viertel- und Halbfinale der Champions League für Manchester City getroffen. Die letzten Spieler, die in einer Saison im Viertelfinale, Halbfinale und Finale im Landesmeister-Pokal/Champions League getroffen haben, waren Alfredo Di Stéfano und Ferenc Puskás in der Saison 1959/60 für Real Madrid.

Seit einer 1-2-Niederlage gegen Lyon im September 2018 ist Manchester Citys Bernardo Silva in seinen letzten 26 Spielen in der Champions League ungeschlagen geblieben (S23, U3). Das ist die längste Serie ohne Niederlage in der Geschichte dieses Wettbewerbs. An zweiter Stelle folgt sein Teamkollege Phil Foden: Er ist seit 21 Spielen in der Königsklasse ungeschlagen (S18, U3). Er verlor zuletzt im März 2018 gegen den FC Basel.

Chelseas Abwehrspieler Thiago Silva stand letzte Saison mit PSG im Finale der Champions League. Er könnte als 5. Spieler in 2 aufeinanderfolgenden Endspielen für 2 verschiedene Klubs auflaufen. Vor ihm gelang dies Marcel Desailly (1993 Marseille, 1994 Milan), Paulo Sousa (1996 Juventus, 1997 Borussia Dortmund), Samuel Eto’o (2009 Barcelona, 2010 Inter Milan) und Álvaro Morata (2014 Real Madrid, 2015 Juventus).

Sollte er im Finale zum Einsatz kommen, wäre dies das letzte Spiel von Sergio Agüero für Manchester City. Der Argentinier erzielte in seiner City-Karriere 13 Tore gegen Chelsea. Nur gegen Newcastle United gelangen ihm noch mehr Treffer. Allerdings ist er in seinen letzten 4 Spielen gegen die Blues leer ausgegangen, seit ihm im Februar 2019 ein Dreierpack gegen die Londoner gelungen ist. Bei der 1-2-Niederlage in der Liga verschoss er Anfang des Monats einen Elfmeter.

Champions League, Finale live: Manchester City vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER - der Vorbericht zur Partie

Manchester City war schon raus. Im Februar 2020 von der UEFA aus der Champions League verbannt, knallhart aus dem Fußball-Olymp abgestürzt. Die Kritiker jubilierten - und doch spielen die Citizens mit Star-Coach Pep Guardiola am Samstag im großen Endspiel von Porto um Europas Krone. Solche Geschichten sind ein weiterer Beweis für die Schieflage im Profifußball. Und Citys Finalgegner FC Chelsea steht dem Konkurrenten kaum nach.

Guardiola stellt gerne das Sportliche in den Vordergrund. "Ich glaube, das Erreichen des Champions-League-Finales hilft uns, das Gesamtbild der letzten vier Jahre zu sehen", sagte er, nachdem City das Endspielticket gelöst hatte. Heißt: Nur mit Geld geht es auch nicht, die Skyblues haben eben auch erstklassig mit den gekauften Spielern gearbeitet. Die Wenigsten bestreiten diese Argumentation. Aber für viele ist das nicht der entscheidende Punkt.

Nicht erst seit dem Super-League-Flop im April werden die Möchtegern-Gründer City und Chelsea kritisch gesehen. Zwar hatten sie sich schnell von den Plänen für eine geschlossene Eliteklasse losgesagt, aber blütenweiß färbt das ihre Weste längst nicht. Gerade im Fall City würde einem Champions-League-Gewinn, der sportlich ohne Zweifel hochverdient wäre, ein Makel anhaften.

Schließlich durfte Manchester in dieser Saison überhaupt nur antreten, weil der Internationale Sportgerichtshof CAS im vergangenen Sommer die Sperre der UEFA aufgehoben hatte. Ginge es nach der Europäischen Fußball-Union, wäre City wegen schwerer Verstöße gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre vom glanzvollen Europacup ausgeschlossen worden.

Letztendlich musste der CAS dem Einspruch aus Manchester stattgeben, da zahlreiche Vorgänge verjährt waren. Bekannt ist, dass Hauptanteilseigner Scheich Mansour City seit Jahren mit frischem Geld versorgt. 1,5 Milliarden Euro sind es seit 2008, mit denen er unter anderem fünf englische Meisterschaften mit ermöglichte. Illegal ist das grundsätzlich nicht. Doch zu viel Fremdgeld, das ein mögliches Minus ausgleicht, erlaubt das Financial Fairplay nicht.

Konsequenzen für rüdes Geschäftsverhalten bleiben weiterhin äußerst selten. Und gibt es sie, dann meist in abgeschwächter Form. Da Chelsea in der Vergangenheit schwer mit jungen Talenten handelte, sperrte der Weltverband FIFA den Klub ab Sommer 2019 für zwei Transferfenster. Auch hier schritt der CAS ein und verkürzte den Bann, der eigentlich bis Sommer 2020 hätte laufen sollen. So konnte der Verein des Oligarchen Roman Abramowitsch, der in ähnlicher Größenordnung wie Mansour die Schatulle öffnet, zügig wieder shoppen gehen.

Trotz Corona taten sie es auch danach mit Freuden. Rund 250 Millionen Euro gaben die Blues vor dieser Saison unter anderem für Timo Werner (53 Mio.) und Kai Havertz (80 Mio.) aus - und nahmen nur 60 Millionen ein. Auch City ging klar ins Transferminus. 170 Millionen aufgewendete Euro, mit denen beispielsweise der überragende Verteidiger Ruben Dias (68 Mio.) finanziert wurde, stehen ebenfalls knapp 60 Millionen an Transfereinnahmen gegenüber. Der Samstag wird zeigen, wer seine Millionen besser angelegt hat.

Quelle: SID

