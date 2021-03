Champions League heute live im TV sehen? So werden die Spiele übertragen

Die letzten Teilnehmer für das Viertelfinale der Champions League werden gesucht. Goal erklärt, ob es die Spiele heute im TV zu sehen gibt.

Heute Abend ist Champions League! Die letzten Rückspiele des Achtelfinales werden heute und morgen ausgetragen - doch laufen die Partien überhaupt im Fernsehen?

Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid gegen Atalanta Bergamo, das sind die beiden Spiele für den heutigen Fußballabend. Die Borussia befindet sich aktuell in einer Krise, nachdem Trainer Marco Rose seinen Wechsel zum Ligakonkurrenten BVB bekanntgab, geht bei den Fohlen gar nichts mehr. In der Bundesliga hat man die letzten sechs Spiele nicht gewinnen können, fünf gingen sogar verloren. Im DFB-Pokal musste man gegen Dortmund die Segel streichen und in der Königsklasse ging das Hinspiel gegen City mit 0:2 verloren. Ist das Rückspiel gegen City Roses letzte Chance als Cheftrainer Gladbachs?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Champions League heute live im TV übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Spiele!

Champions League heute live im TV sehen? So werden die Spiele übertragen - die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinale) Datum Dienstag, 16. März 2021 Uhrzeit 21 Uhr Begegnungen Manchester City - Borussia Mönchengladbach | Real Madrid - Atalanta Bergamo Ort Budapest | Madrid

Vorab haben wir gute Nachrichten für alle Fußballfans, denn jedes Spiel der Königsklasse wird über die volle Distanz live und deutschsprachig im TV und LIVE-STREAM übertragen! Die UEFA hat die Übertragungsrechte in dieser Spielzeit an den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN verkauft. Leider bedeutet das auch, dass es die Champions League nicht live im Free-TV zu sehen gibt - zumindest gilt das mindestens bis ins Halbfinale.

Wer die Spiele der Königsklasse sehen möchte, der muss also Sky und DAZN abonnieren - anders geht es nicht. Welcher Sender welches Spiel zu welchen Konditionen überträgt, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen.

Champions League heute live im TV

Das Spiel zwischen Manchester City und Gladbach wird heute live und exklusiv von Sky im Pay-TV übertragen. Sky und DAZN zeigen pro Spieltag jeweils eine Partie exklusiv, zusätzlich dazu wird bei Sky auch noch die Konferenz ausgestrahlt. Der Sender aus Unterföhring geht ab 19.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport 1 auf Sendung. Michael Leopold wird moderieren, als Experten sind Dietmar Hamann und Erik Meijer zu Gast. Auf Sky Sport 1 wird ab 20.50 Uhr die Konferenz laufen, dort kommentieren Wolff Fuss und Kai Dittmann für Euch. Das Einzelspiel auf Sky Sport 2 begleitet Martin Gross. Alle weiteren Informationen zu den Angeboten und Preisen Skys findet Ihr auf der Webseite.

Champions League heute live im LIVE-STREAM

Die Königsklasse wird heute auch live und ausführlich im LIVE-STREAM übertragen. Das Sky-Programm gibt es komplett im Stream, und zwar über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Das Einzelspiel zu Real Madrid gegen Atalanta Bergamo wird allerdings exklusiv bei DAZN laufen.

Champions League heute live im LIVE-STREAM: DAZN

DAZN überträgt Real Madrid gegen Atalanta Bergamo heute live und exklusiv im LIVE-STREAM! Der Stream wird ab 20.45 Uhr online gehen. Daniel Herzog wird moderieren, das Spiel wird von Max Siebald kommentiert und von Sebastian Kneißl analysiert. Falls Ihr DAZN noch nicht abonniert habt, dann könnt Ihr das für einen Monat lang kostenlos machen. Danach kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Zusätzlich zur Live-Übertragung wird DAZN auch die Highlights zu jedem Spiel auf der Plattform hochladen - und das nur 40 Minuten nach dem Abpfiff.

Hier haben wir die Links zur kostenlosen DAZN-App:



Champions League heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky wird die Champions League auf Sky Go und Sky Ticket streamen. Im Grunde läuft auf beiden Apps das gleiche Programm, lediglich die Abonnement-Voraussetzungen sind andere. Wer bereits Sky-Kunde ist und einen Receiver zuhause besitzt, der kann Sky Go ohne Aufpreis zum Streamen benutzen. Wer kein Sky-Kunde ist, der kann die Königsklasse kurzfristig auf Sky Ticket schauen. Das Ticket könnt Ihr monatlich abonnieren. Alle weiteren Infos dazu gibt's unter diesem Link.

Champions League heute live: Die Opta-Fakten zu beiden Spielen des Abends

Hier erfahrt Ihr alle Fakten zu den Spielen des Abends in der Königsklasse.

Champions League heute: Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach

Manchester City hat keines seiner 5 Champions League-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren (S4 U1) und bei jedem der 4 Siege zumindest 2 Tore geschossen.

Mönchengladbach letzte Reise zu Manchester City bescherte den Deutschen ihre bis heute höchste Auswärtsniederlage in der Champions League (0-4 gegen Man City, auch 0-4 gegen Barcelona, beide in der Saison 2016-17).

Seit 3 Heimniederlagen in Folge zwischen März und September 2018 hat Manchester City 10 seiner letzten 11 Champions League-Spiele im Etihad Stadium gewonnen (U1) – und dabei im Schnitt 3,5 Tore pro Spiel erzielt.

Mönchengladbach hat im Landesmeister-Pokal/Champions League noch nie bei einem englischen Team gewonnen (U1 N3). In den letzten beiden Spielen auf der Insel kassierte man 8 Tore – 2015-16 gab es ein 2-4 und 2016-17 ein 0-4, beide Male gegen Manchester City.

Pep Guardiolas 1. Champions League-Spiel auf der Bank von Manchester City war ein 4-0-Heimsieg gegen Mönchengladbach – seit Beginn der Saison 2016-17 hat die Elf von Guardiola in der Königsklasse mehr Heimspiele gewonnen (16) und Heimtore erzielt (59) als jede andere englische Mannschaft in diesem Zeitraum.

Seit den 2 direkt aufeinanderfolgenden Kantersiegen gegen Shakhtar Donetsk (6-0 und 4-0) in der Gruppenphase der Champions League, hat Mönchengladbach in diesem Wettbewerb 3 Spiele in Folge verloren und in den letzten beiden auch kein Tor erzielt.

Seit Beginn der Saison 2016-17 hat Raheem Sterling für Man City 13 Heimtore in der Champions League geschossen (bei 19 Einsätzen) – die meisten in seinem Klub und die meisten, die ein englischer Spieler in diesem Zeitraum erzielt hat.

Eigentore ausgenommen, war Mönchengladbachs Alassane Plea in dieser Saison an 5 der 7 Auswärtstore seines Teams in der Champions League beteiligt (3 Tore und 2 Assists).

Manchester City-Stürmer Sergio Agüero hat unter Pep Guardiola in 28 Champions League-Spielen 19 Tore erzielt – sollte er gegen Gladbach treffen, würde er bei den erfolgreichsten Champions League-Torschützen unter Guardiola mit dem zweitplatzierten Thomas Müller (20) gleichziehen. Nur Lionel Messi (43) ist den beiden noch voraus.

Qualifikationsspiele ausgenommen, hat Mönchengladbachs Lars Stindl 67 % seiner Europapokaltore auswärts erzielt (10/15).

Champions League heute: Real Madrid vs. Atalanta Bergamo

Real Madrid ist in den K.o.-Spielen der Champions League in 8 ihrer letzten 9 Anläufe weitergekommen, wenn sie das Hinspiel auswärts gewonnen hatten. Einzige Ausnahme war im Achtelfinale 2018-19, als man nach einem 2-1-Sieg in Amsterdam im Santiago Bernabéu gegen Ajax mit 1-4 den Kürzeren zog.

Für Atalanta ist es erst das 2. Europapokal-Gastspiel in Spanien. Das 1. derartige Spiel führte sie letzte Saison im Champions League-Achtelfinale nach Valencia (Bergamo siegte 4-3 und setzte sich mit insgesamt 8-4 durch).

Real Madrid hat 10 seiner letzten 11 Champions League-Spiele gegen italienische Mannschaften gewonnen (N1) und dabei in 10 dieser Spiele zumindest 2 Tore geschossen. Letztes italienisches Team, gegen das Real Madrid in der Königsklasse nicht getroffen hat, war Juventus im November 2008.

Atalanta hat seine letzten 5 Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen. Das ist die aktuell längste derartige Siegeserie aller Teams im Wettbewerb. In diesen 5 Partien gelangen ihnen 14-3 Tore, in 4 dieser Spiele blieben sie ohne Gegentor.

Real Madrid ist in der K.o.-Phase der Champions League seit 4 Heimspielen sieglos (U1 N3). Die letzten 2 Heimpartien wurden verloren (gegen Ajax in der Saison 2018-19 und gegen Man City 2019-20). Noch nie haben die Madrilenen 3 Heimspiele in Folge in der K.o.-Phase des Landesmeister-Pokals/Champions League verloren.

Atalanta hat in dieser Champions League-Saison noch kein Auswärtstor kassiert. Vor den Rückspielen hat nur Manchester City (1) im Schnitt pro Spiel weniger Schüsse auf den eigenen Kasten bekommen als Atalanta (1,7).

Real Madrids Mittelfeldspieler Toni Kroos steht vor seinem 100. Starteinsatz in der Champions League, er wäre damit der 2. deutsche Feldspieler nach Philipp Lahm (110), der bei 100+ Spielen in der Königsklasse in der Startelf stand.

Josip Ilicic hat in seinen letzten 4 Starteinsätzen in der Champions League 6 Tore für Atalanta erzielt. 4 davon gelangen ihm beim letzten Spiel in Spanien (gegen Valencia). Vor den Rückspielen ist Ilicic der einzige Spieler, der in einem Auswärtsspiel der K.o.-Phase 4+ Tore geschossen hat.

Marco Asensio hat in dieser Champions League-Saison noch nicht für Real Madrid getroffen, obwohl er in seinen 6 Spielen schon 14-mal abgezogen hat. Vor den Rückspielen hat Asensio damit mehr Schüsse abgegeben, ohne zu treffen, als jeder andere Spieler im Wettbewerb.

Luis Muriel erzielte im letzten Dezember in der 85. Minute bei Ajax das Siegtor für Atalanta. In seinen 3 Spielen gegen Real Madrid hat der Kolumbianer noch nicht getroffen.

