Canelo Alvarez vs. Callum Smith: Wer zeigt / überträgt Boxen live im TV und LIVE-STREAM?

Showdown in San Antonio: Canelo Alvarez boxt gegen Callum Smith. Hier erfahrt Ihr, wo der Kampf live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Im Super-Mittelgewicht duellieren sich Saul "Canelo" Alvarez und Callum "Mundo" Smith um die WBA- und WBC-Weltmeisterschaft. Der Hauptkampf beginnt am Sonntag, den 20. Dezember, um 6 Uhr (deutsche Zeit) im Alamodome-Stadion in San Antonio, Texas (USA).

Canelo Alvarez steigt das erste Mal seit über einem Jahr wieder in den Ring, nachdem er am 2. November 2019 WBO-Champion Sergey Kovalev bezwang und sich zum Weltmeister krönte.

Mundo dagegen kam am 23. November 2019 zu seinem bislang letzten Box-Einsatz und verteidigte gegen John Ryder den WBA Superchamp-, den Ring Magazine- und den WBC Diamond-Titel.

Mehr Teams

Canelo Alvarez vs. Callum Smith: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Box-Event live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Canelo Alvarez vs. Callum Smith live? Der Kampf im Überblick

Kampf Canelo Alvarez vs. Callum Smith Datum Sonntag, 20. Dezember 2020 Uhrzeit 6 Uhr (deutsche Zeit) Ort Alamodome-Stadion (San Antonio, Texas)

Boxen: Wer zeigt / überträgt Canelo Alvarez vs. Callum Smith live im TV?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle, die sich auf eine Übertragung des Kampfes im frei empfangbaren Fernsehen gefreut haben: Leider hat sich kein deutscher Free-TV-Sender die Übertragungsrechte für den Kampf zwischen Canelo Alvarez und Callum Smith gesichert.

Dementsprechend wird der Kampf nicht im Free-TV gezeigt. Das gleiche gilt für den Pay-TV-Sender Sky, der das Box-Event in San Antonio ebenfalls nicht überträgt. Dennoch gibt es natürlich eine Möglichkeit, um live dabei zu sein:

DAZN zeigt / überträgt Canelo Alvarez vs. Callum Smith via LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Die einzige Möglichkeit, den Kampf zwischen Canelo Alvarez und Callum Smith live zu verfolgen, bietet DAZN. Der Streamingdienst ist zwar kein klaisscher TV-Sender, dennoch könnt Ihr den LIVE-STREAM problemlos auf Eurem TV-Gerät zum Laufen bringen.

Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App installieren, die für nahezu allen modernen Fernseher zur Verfügung steht. Sobald Ihr die Anwendung heruntergeladen habt, könnt Ihr Euch beim Streamingdienst anmelden und Canelo Alvarez vs. Callum Smith auf Eurem Smart-TV genießen.

🇲🇽 Cada vez más cerca y más fuertes que nunca. #CaneloSmith

🇺🇸 Getting closer and stronger than ever. #CaneloSmith pic.twitter.com/hWHGQXLZpN — Canelo Alvarez (@Canelo) December 18, 2020

DAZN zeigt / überträgt Canelo Alvarez vs. Callum Smith via LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an.

Meldet Euch bei DAZN an. Schritt 4: Genießt Canelo Alvarez vs. Callum Smith im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Alle weiteren Infos zum LIVE-STREAM und der DAZN-Übertragung findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Canelo Alvarez vs. Callum Smith im LIVE-STREAM?

Wie bereits erwähnt, ist DAZN im deutschsprachigen Raum die einzige Anlaufstelle, um das Spektakel zwischen Canelo Alvarez vs. Callum Smith live zu verfolgen.

Boxen: DAZN zeigt / überträgt Canelo Alvarez vs. Callum Smith im LIVE-STREAM

Bereits seit mehreren Jahren zeigt der Streamingdienst zahlreiche spektakuläre Kämpfe der Boxwelt live und in voller Länge - so auch an diesem Wochenende, wenn sich Canelo Alvarez und Callum Smith um die WBA- und WBC-Weltmeisterschaft duellieren.

DAZN geht in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 2 Uhr deutscher Zeit auf Sendung und überträgt dann zunächst die Vorkämpfe. Um 6 Uhr steigt dann der Hauptkampf, der von Uli Hebel und Experte Andreas Selak kommentiert wird.

Canelo Alvarez vs. Callum Smith live: Boxen kostenlos auf DAZN erleben

Ihr wollt den LIVE-STREAM zu Canelo Alvarez vs. Callum Smith sehen? Dann braucht Ihr lediglich ein Konto bei DAZN. Seid Ihr jedoch noch nicht bei DAZN angemeldet, könnt Ihr Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat sichern und den kompletten Service einfach mal testen.

Mit dem könnt Ihr nicht nur Boxen live und kostenlos erleben. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Vor allem Fußballfans kommen dabei auf ihre Kosten, denn DAZN hat zahlreiche internationale Wettbewerb im Angebot, darunter die Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet ein DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen.

Die DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar:

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Canelo Alvarez vs. Callum Smith live? Das Head-to-Head