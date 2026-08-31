BVB wohl chancenlos: Nick Woltemade steht vor einem spektakulären Wechsel

Wie Transferjournalist Matteo Moretto berichtet, hat sich der deutsche Nationalspieler mit Juventus Turin auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt. Nun müsse sich die Alte Dame noch über die Konditionen des Deals mit Newcastle United einig werden, heißt es. Allerdings: Laut Moretto stünden die Verhandlungen vor einem erfolgreichen Abschluss.

Woltemade war erst im vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt, fiel dort aber nach einem grandiosen Start mit vier Toren in seinen ersten fünf Ligaspielen in ein Formloch. Das war allerdings auch bedingt dadurch, dass der damalige Newcastle-Trainer Eddie Howe Woltemade irgendwann in einer wesentlich tieferen Position hatte spielen lassen - quasi als Achter. Das hatte zumindest Woltemade stets angeführt, als er von Medien auf seine Torflaute angesprochen wurde.

"Von mir wird in jedem Spiel ein Tor oder eine Vorlage erwartet. Wenn ich aber nicht im Angriff spiele, ist es für mich deutlich schwieriger, in die torgefährlichen Räume zu kommen", betonte Woltemade im Juni gegenüber dem stern und knöpfte sich anschließend auch seine Kritiker in England vor, die seiner Meinung nach nicht verstanden hatten, dass er mittlerweile von Howe auf einer anderen Position eingesetzt wurde: "Trotzdem bin ich von manchen Experten weiterhin als Stürmer beurteilt worden. Dann hieß es: Warum schießt Nick so wenig Tore? Warum gibt er nicht mehr Vorlagen? Das waren die falschen Fragen, und ich fand sie nicht ganz fair."

Woltemade verliert Stammplatz bei Newcastle United und im DFB-Team

Der 24-Jährige verlor in der Folge sowohl in Newcastle als auch im DFB-Team seinen Stammplatz. Bei der WM kam er nur im Sechzehntelfinale gegen Paraguay kurz vor Beginn der Verlängerung ins Spiel, beim anschließenden Elfmeterschießen vergab Woltemade dann ebenso wie Kai Havertz vor und Jonathan Tah nach ihm. Deutschland erlebte somit das nächste große WM-Debakel und schied aus.

Wegen seines Umgangs mit dem kriselnden Stürmer, der ohne jeglichen Turnierrhythmus einen so wichtigen Elfmeter schießen sollte, wurde Bundestrainer Julian Nagelsmann im Nachgang scharf kritisiert.

Woltemade peilte derweil einen Neustart bei den Magpies an, immerhin trat Howe zurück und wurde durch den deutschen Trainer Matthias Jaissle ersetzt. Dieser soll sogar bei Woltemades ehemaligem Förderer Sebastian Hoeneß in Stuttgart durchgeklingelt haben, um mit dem VfB-Coach zu besprechen, wie man Woltemade am besten einsetzen solle, damit dieser zu alter Stärke zurückfinden kann.

Am ersten Spieltag der Premier League beim 2:2 gegen Liverpool drückte Woltemade dann aber wieder 90 Minuten die Bank, beim 2:0-Sieg über Tottenham am vergangenen Wochenende kam Woltemade rund 20 Minuten vor dem Ende ins Spiel und bereitete sogleich Yoane Wissas 2:0 vor.

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BVB geht bei Woltemade und wohl auch bei Jonathan David leer aus

Nun aber zieht es ihn offenbar weg aus Newcastle. Bei Juventus soll Woltemade den zu Atletico Madrid abwandernden Jonathan David ersetzen, der in seiner Zeit bei der Alten Dame nicht konstant die Torausbeute auflegte, die ihn zuvor bei OSC Lille international begehrt gemacht hatte. Laut Transferjournalist Fabrizio Romano steht der Wechsel des Kanadiers, der in seiner Karriere schon 154 Profitore geschossen hat, zu den Rojiblancos unmittelbar bevor.

David werde sich demnach zunächst auf Leihbasis Atletico anschließen, im kommenden Sommer gibt es eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. Juve selbst hatte David erst im vergangenen Sommer ablösefrei verpflichtet, nachdem sein Vertrag in Lille ausgelaufen war.

Für den BVB sind beide bevorstehenden Wechsel mit Juve-Beteiligung womöglich herbe Rückschläge. Am Sonntag hatte die Bild vermeldet, dass Woltemade aufgrund der schweren Knieverletzung von Giannis Konstantelias wieder eine Rolle in den Gedankenspielen der Dortmunder Bosse spiele. Der BVB soll bereits vor Wochen in Newcastle wegen der Verfügbarkeit von Woltemade nachgefragt haben, ist aber laut Sky sofort abgeblitzt.

Und auch David soll auf dem Radar der BVB-Bosse um Lars Ricken und Ole Book jüngst aufgetaucht sein. Wie Sky Italia berichtet, haben sich die Schwarzgelben in Turin nach dem Kanadier erkundigt. Doch beide Offensivspieler wird es in diesem Sommer nicht mehr nach Dortmund ziehen.

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Konstantelias-Ersatz: BVB hat "einige Eisen im Feuer"

Dennoch bestätigte Trainer Niko Kovac, dass sich der BVB nach dem Konstantelias-Schock auf dem Transfermarkt noch einmal umschaue und diesbezüglich einige Kandidaten ausgemacht habe. "Wir haben einige Eisen im Feuer und jetzt muss man gucken, welches am besten geschmiedet werden kann", sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel der Borussen am Dienstagabend bei Oberligist HEBC Hamburg.

Des Weiteren verriet Kovac, dass Book und auch Ricken aus diesem Grund nicht die Reise zum Spiel in Hamburg antreten werden: "Sie werden fleißig arbeiten, weil es ist verdammt wenig Zeit. Da muss ja alles passen."

Neben Woltemade und David wurde der BVB seit Samstag auch mit anderen Spielern in Verbindung gebracht. Die Ruhr Nachrichten brachten neben dem Dauerthema Jadon Sancho auch Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Ethan Nwaneri (FC Arsenal) sowie den vertragslosen Reiss Nelson ins Spiel.

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