BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Verhandlungen wegen Brügge-Star Emmanuel Dennis, Mario Götze stellt Weichen für die Zukunft

Beim BVB brodelt die Gerüchteküche. Neue Stars sind im Gespräch, aktuelle Spieler könnten zur neuen Saison gehen. Alle Dortmund-News.

ist während der Zwangspause in der Coronakrise ebenso zum Zuschauen verdammt wie die Konkurrenz aus und fast allen anderen Ligen Europas. In Zweier-Gruppen wird zwar mittlerweile wieder trainiert, doch sportlich tut sich zunächst wenig.

🗯 Dr. Lars Rettstadt, gebürtiger Dortmunder und BVB-Fan, ist im Kampf gegen Corona im Einsatz - als leitender Arzt im Behandlungszentrum des @SIGNALIDUNAPARK.



Im neuen Podcast äußert sich Rettstadt zu den optimalen Bedingungen auf der Nordtribüne.



Anders sieht es da an der Transferfront aus. Die Gerüchteküche brodelt und vor allem Mario Götze, Erling Haaland und Achraf Hakimi liefern dieser Tage regelmäßig und meist unfreiwillig neue Schlagzeilen.

Spekulationen gibt es auch um Neuzugänge: Neben Brügges Torjäger Emmanuel Dennis soll Antonio Rüdiger ( ) das Interesse der Dortmunder geweckt haben.

Verhandelt der BVB wegen eines Transfers von Brügge-Stürmer Emmanuel Dennis?

Borussia Dortmund soll in Verhandlungen wegen eines Transfers von Stürmer Emmanuel Dennis vom eingestiegen sein. Das berichtet Eurosport in . Demnach sei der BVB einer von fünf interessierten Vereinen an dem jungen und vielseitigen Angreifer. Die Verantwortlichen der Borussia seien aber die einzigen, die bereits die Gespräche begonnen hätten.

Neben Dortmund seien zwei weitere Klubs aus der Bundesliga interessiert: und Bayern Leverkusen. Außerdem hätten Napoli und der ihre Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt.

Dennis machte in dieser Saison vor allem bei Brügges Champions-League-Spiel in Madrid von sich reden, als er beim 2:2 gegen Real einen kuriosen Doppelpack schnürte und anschließend in Cristiano-Ronaldo-Manier jubelte. Der Stürmer kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Außenpositionen eingesetzt werden.

Meldungen über ein angebliches Dortmunder Interesse an ihm sind nicht neu. Anfang Februar meldete Het Laatste Nieuws, die Schwarz-Gelben hätten Dennis in dieser Saison mehrfach live vor Ort beobachtet.

2017 wechselte Dennis für 1,3 Millionen Euro Ablöse von Zorya Luhansk nach . Mittlerweile ist der Nigerianer Nationalspieler (zwei Einsätze). Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis 2022.

BVB: Mario Götze hat einen neuen Berater

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Mario Götze hat einen neuen Berater: Wie der Weltmeister von 2014 in der Bild bestätigte, wird er künftig von der Agentur International Soccer Management des Staragenten Reza Fazeli vertreten.

"Ich habe mich nach intensiven Überlegungen dazu entschieden, mich in der sportlichen Planung meiner Karriere neu aufzustellen. Bewusst habe ich mir für diesen Schritt die nötige Zeit gelassen, weil es eine wichtige Weichenstellung der Zukunft von mir ist, da ich Berufliches vom Privaten trennen möchte", sagte Götze. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Reza Fazeli und seiner Agentur International Soccer Management, deren fachliche Kompetenz mich überzeugt hat."

Götze wurde zu Beginn seiner Laufbahn von Volker Struth und dessen namhafter Agentur SportsTotal betreut, ehe sich die Wege im Frühjahr 2016 auf Wunsch Götzes trennten. Anschließend beriet Vater Jürgen seinen Sohn, der wenige Monate später für 22 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern nach Dortmund zurückkehrte.

Fazeli betreut aktuell weitere namhafte BVB-Spieler wie Emre Can, Mahmoud Dahoud, Marwin Hitz oder den ehemaligen Borussen Nuri Sahin ( ). Vorrangiges Ziel der Zusammenarbeit mit Götze dürfte es sein, die mittelfristige Zukunft des 27-Jährigen zu klären. Götzes Vertrag bei der Borussia läuft aus, eine Verlängerung gilt als äußert unwahrscheinlich.

BVB: Haaland bei heiß begehrt, Tausch mit Hakimi?

Real Madrid scheint im Werben um Sturm-Juwel Erling Haaland nicht locker zu lassen. Seit Wochen werden die Königlichen mit einem Transfer des Norwegers, der erst im Winter zum BVB gewechselt war, in Verbindung gebracht. Nun könnte Achraf Hakimi in einen möglichen Deal involviert sein.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, könnte Hakimi bei etwaigen Haaland-Verhandlungen zum X-Faktor avancieren. Dortmund möchte die Real-Leihgabe fest verpflichten, derzeit deutet jedoch alles auf eine Rückkehr des Marokkaners hin. Sollten sich die Verantwortlichen des deutschen Vizemeister für Gespräche bezüglich eines Haaland-Transfers öffnen, könnte Hakimi als Faustpfand dienen.

Haaland traf in elf Spielen für die Borussia zwölfmal, sein Vertrag läuft noch bis 2024.

BVB angeblich an Antonio Rüdiger vom FC Chelsea interessiert

Innenverteidiger Antonio Rüdiger vom englischen Spitzenklub FC Chelsea steht angeblich bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München hoch im Kurs . Das berichtet Sky Sports.

Demnach möchten die Blues den Vertrag des deutschen Nationalspielers allerdings unbedingt um drei weitere Jahre verlängern, eine Einigung sei aber bislang - auch aufgrund der Coronakrise - nicht in Aussicht.