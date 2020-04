BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Edouard wurde im Winter beobachtet, Piszczek soll bleiben

Borussia Dortmund beobachtete Odsonne Edouard im Winter wohl intensiv. Mittlerweile ist er kein Thema mehr. Alle BVB-News und -Gerüchte.

Derzeit kursieren zahlreiche Gerüchte rund um die Zukunft einiger Spieler von . Aber auch der BVB selbst scheint auf dem Transfermarkt nicht untätig zu sein, obwohl der Ball wegen der Corona-Pandemie derzeit ruht.

Raphael Guerreiro wurde bereits am Samstag wieder mit dem in Verbindung gebracht. Zudem soll der BVB mittlerweile Abstand von einem Transfer des 22-jährigen Odsonne Edouard genommen haben. Und: Angeblich plant der Bundesligist, Lukasz Piszczek noch ein weiteres Jahr an sich zu binden.

Außerdem: Ex-Dortmund-Star Ilkay Gündogan ( ) im Interview rund um das einstige 3:2-Spektakel des BVB gegen Malaga.

Borussia Dortmund am Sonntag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

BVB nimmt offenbar Abstand von -Youngster Odsonne Edouard

Bundesligist Borussia Dortmund schielte offenbar im Winter auf eine Verpflichtung von Celtic-Angreifer Odsonne Edouard. Laut Sport1 hat der BVB den 22-Jährigen mehrfach beobachtet.

Da der Sturmtank die Verantwortlichen von Schwarz-Gelb aber nicht vollends überzeugt hat, nimmt der BVB aber wohl wieder Abstand von einem möglichen Sommertransfer.

Gut möglich ist, dass man Ex-PSG-Talent Edouard als Plan B in Erwägung zog, falls Erling Haaland im Winter nicht nach Dortmund gewechselt wäre.

Der Rechtsfuß bestritt 2019/20 bislang 45 Pflichtspiele für Glasgow, erzielte dabei 27 Treffer und bereitete 19 Tore vor.

BVB plant angeblich weiter mit Routinier Lukasz Piszczek

Borussia Dortmunds Routinier Lukasz Piszczek könnte auch in der kommenden Saison 2020/21 im schwarz-gelben Trikot auflaufen. Das berichtet Sport1 .

Demnach sind sich der BVB und der Pole über einen neuen Vertrag bis Juni 2021 grundsätzlich einig. Einzig die aktuelle Coronakrise habe den Verhandlungen nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.

BVB (Borussia Dortmund): Corona-Pause kommt Marco Reus zugute

Seit Anfang Februar fällt Marco Reus mit einer Adduktorenverletzung, die er sich im gegen zugezogen hatte, aus. Dank der derzeitigen Saisonunterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie ist der 30-Jährige aber zuversichtlich, dass er in dieser Spielzeit wieder auf den Platz zurückkehren kann.

"Mir kommt das schon zugute. Ich kann meine Verletzung besser auskurieren und bin derzeit voll im Reha-Plan", sagte Reus im Rahmen der Spendenaktion "digitaler Spieltag" vom BVB. "Ich hoffe, bald wieder auf dem Platz zu stehen."

Beim aktuellen Zweiertraining der Dortmunder ist Reus allerdings noch nicht dabei. Wann die -Saison fortgesetzt wird, ist derweil weiterhin offen. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass der Spielbetrieb Mitte Mai wieder aufgenommen werden könnte. Reus hofft, bis dahin wieder fit zu sein.

Ex-BVB-Profi Michael Rummenigge: "Youssoufa Moukoko sollte sich Erling Haaland zum Vorbild nehmen"

Der ehemalige BVB-Profi Michael Rummenigge hat Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko geraten, sich am vier Jahre älteren Erling Haaland zu orientieren.

"Er sollte sich zum Beispiel Erling Haaland zum Vorbild nehmen", schrieb der 56-Jährige in einer Kolumne für den Sportbuzzer und ergänzte: "Der Norweger ist ja nicht so viel älter, aber natürlich schon weiter."

Ilkay Gündogan über BVB-Sieg gegen Malaga: "Bis heute einer der unvergesslichsten Momente meiner Karriere"

Es ist der 9. April 2013 . Im Signal Iduna Park läuft bereits die Nachspielzeit. Borussia Dortmund liegt im Viertelfinal-Rückspiel der gegen den FC Malaga mit 1:2 zurück. Mit einem Doppelschlag von Marco Reus und Felipe Santana vollbringt der BVB noch das Wunder und zieht ins Halbfinale ein. Für Ilkay Gündogan ist diese magische Nacht immer noch in bester Erinnerung.

"Alle liegen sich in den Armen, Emotionen pur. Das ist unersättlich. Da bekomme ich nochmal Gänsehaut, denn das ist bis heute einer der unvergesslichsten Momente meiner Karriere, obwohl ich da gar nicht mehr auf dem Feld stand", erklärte der Nationalspieler am Mikrofon für die Serie DAZN Retro Games.

BVB: Neuer Anlauf des FC Barcelona bei Raphael Guerreiro?

Europameister Raphael Guerreiro soll sich erneut in den Fokus des FC Barcelona gespielt haben. Das berichtet die spanische Sport . Sie schreibt, der Portugiese sei ein Kandidat für die linke Außenbahn, wo eine Alternative zu Platzhirsch Jordi Alba gesucht wird. Als Ablösesumme für Guerreiro werden 25 Millionen Euro genannt.

Bereits im vergangenen Sommer wurde Barca mit dem 26 Jahre alten Guerreiro in Verbindung gebracht. Dieser verlängerte aber schließlich in Dortmund seinen Vertrag bis 2023. Barcelona verpflichtete stattdessen Junior Firpo vom -Rivalen Betis. Firpo enttäuschte aber die Erwartungen und soll vor einem Wechsel zu stehen. So erklärt sich das erneute Interesse an Guerreiro.

Schwer vorstellbar allerdings, dass der BVB ihn für 25 Millionen Euro gen ziehen lässt. Ohnehin soll die Verpflichtung Guerreiros in Barcelona keine Priorität genießen. Zunächst soll die Offensive mit Neymar (PSG) und Inters Lautaro Martinez verstärkt werden. Dann werde geschaut, wieviel Geld noch in der Kriegskasse ist.