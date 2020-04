BVB-Wunder 2013: Malaga-Boss Abdullah Al Thani fordert "internationale Ermittlungen"

Der Besitzer des spanischen Zweitligisten FC Malaga, Abdullah bin Nasser Al Thani, hat eine Untersuchung des Champions-League-Viertelfinals zwischen seinem Klub und im Jahr 2013 gefordert.

"Jeder weiß, was Malaga passiert ist. Wir fordern eine internationale Ermittlung - fair und transparent. Wir fordern Gerechtigkeit", schrieb der Klubbesitzer am Jahrestag der denkwürdigen Partie auf Twitter . Es sei damals "ein schwarzer Tag für den Fußball" gewesen.

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game

we ask to open international investigation

Fair and transparent

we ask for justice

Respect #Málagacf

Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL