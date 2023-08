Knackpunkt Klausel: Juventus ist angeblich scharf auf einen Verteidiger des BVB

Die Alte Dame will sich mit einem BVB-Juwel verstärken. Allerdings gibt es in den Verhandlungen ein Problem.

WAS IST PASSIERT? Italiens Rekordmeister Juventus will Abwehrtalent Abdoulaye Kamara vom BVB verpflichten. Das schreibt die französische Sportzeitung L'Equipe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 18-Jährige soll für eine Saison nach Italien ausgeliehen werden, anschließend soll eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro plus Boni greifen. Die beiden Klubs sollen angeblich mitten in den Verhandlungen stecken. Knackpunkt: Die Borussia möchte sich eine Rückkaufoption sichern, sollte der Franzose bei Juve einschlagen.



EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kamara war 2021 ablösefrei aus der Akademie von PSG nach Dortmund gewechselt. Ein Einsatz in der Bundesliga steht noch aus, vergangene Saison stand er gegen Bayer Leverkusen einmal im Liga-Kader.

In der U23 lief es da schon bedeutend besser: 2022/23 kam er auf 20 Einsätze in der 3. Liga (1 Tor, 4 Vorlagen), dazu kamen sechs Spiele in der UEFA Youth League und eines für die U19. Kamaras Vertrag läuft noch bis 2025.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images