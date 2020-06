BVB: Hans-Joachim Watzke stärkt Lucien Favre den Rücken und kontert VfL Wolfsburg

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Kritik vom VfL Wolfsburg gekontert und Trainer Lucien Favre nach dem 0:4 den Rücken gestärkt.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nach der 0:4-Heimniederlage des BVB gegen die TSG Hoffenheim auf die Kritik des auf Platz sieben abgerutschten Hoffenheimer Konkurrenten reagiert und BVB-Trainer Lucien Favre den Rücken gestärkt.

"Wenn ich selbst 0:4 verloren hätte, würde ich die Klappe halten", sagte Watzke im Sport1-"Doppelpass" mit Bezug auf die Pleite des VfL gegen den FC Bayern.

Watzke nach BVB-Niederlage gegen Hoffenheim: "Das war eine Nicht-Leistung"

Die Wolfsburger, die nun in die Qualifikation zur müssen anstatt direkt für die Gruppenphase qualifiziert zu sein, hatten sich allen voran in Person von Maximilian Arnold über das Auftreten der Dortmunder beklagt. "Es ist ein bisschen schade, dass es Platz sieben geworden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Dortmund so spielt. 0:4, was soll man dazu noch sagen?"

Watzke reagierte süffisant: "Wenn wir so schlecht sind, hätte der VfL ja auch die Spiele gegen uns gewinnen können." Gleichwohl gestand sich der BVB-Boss ein, dass die Mannschaft nicht ansatzweise ihr Potenzial gegen Hoffenheim abgerufen habe. "Am Abend war ich ziemlich geladen. Das war eine Nicht-Leistung, dafür müssen wir uns entschuldigen."

BVB-Boss Watzke über Favre: "Er hat die Chance verdient"

"Der Schlüssel" sei der Sieg am Spieltag zuvor bei gewesen. "Dort wollte die Mannschaft unbedingt zeigen, wer die Nummer zwei in ist. Das hat offenbar zu einem totalen Spannungsabfall geführt", meinte Watzke. Die abschließende Pleite werde man "noch sehr genau analysieren, das wird dann auch etwas weniger harmonisch".

Trainer Favre stehe allerdings nicht zur Diskussion. "Lucien ist zweimal mit uns Vizemeister geworden. Er hat die Chance verdient, mit einem Rest an Vorurteilen, die es medial gegen ihn gibt, aufzuräumen", erklärte der 61-Jährige. Generell habe man "eine gute Saison" gespielt.