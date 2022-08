BVB: Stürmer Donyell Malen bei Ex-Klub PSV Eindhoven im Gespräch

Donyell Malen erlebte einen guten Saisonstart bei Borussia Dortmund. Dennoch hofft die PSV Eindhoven wohl auf eine Rückkehr.

Der niederländische Pokalsieger PSV Eindhoven hofft anscheinend auf eine Rückkehr von Borussia Dortmunds Stürmer Donyell Malen. Laut einem Bericht von Voetbal International steht der 23-Jährige bei der PSV auf dem Zettel, um die aktuellen Offensivprobleme des Klubs zu lösen. Derzeit fallen gleich drei wichtige Angreifer verletzungsbedingt aus.

Allerdings werden die Chancen auf eine Rückkehr Malens als gering eingeschätzt. Der Niederländer war erst im Vorjahr für 30 Millionen Euro von Eindhoven zum BVB gewechselt, in dieser Saison stand er in beiden Pflichtspielen der Schwarz-Gelben in der Startelf. Im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei 1860 München glänzte Malen mit einem Tor und einer Vorlage.

BVB: Was macht der Modeste-Transfer mit Malen?

In der Vorsaison kam Malen für die Dortmunder auf 38 Einsätze, in denen er neun Tore erzielte. In der Offensive des BVB wurden die Karten nach dem Abschied von Erling Haaland neu gemischt, auf die Krebserkrankung von Sébastien Haller reagierte der Klub mit der Verpflichtung von Anthony Modeste. Ob dieser Transfer Auswirkungen auf die Einsatzzeiten für Malen hat, muss sich zeigen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.