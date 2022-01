BVB: Borussia Dortmund an Palace-Juwel Daniel Quick interessiert

Bundesligist Borussia Dortmund buhlt um Abwehr-Juwel Daniel Quick (19) von der Zweitvertretung von Crystal Palace. Nach Informationen von GOAL und SPOX haben die Westfalen bereits konkretes Interesse bei den Eagles hinterlegt.

Quick, der bei Palace noch einen Vertrag bis kommenden Sommer besitzt, würde gerne bei den Engländern bleiben, allerdings kam bislang keine Bewegung in mögliche Verlängerungsgespräche. Ein Transfer wäre also sowohl bereits im laufenden Transferfenster als auch im Sommer möglich.

BVB-Wunschobjekt Quick: Auch Leicester und PSV dran

Da zahlreiche nichtberücksichtigte Profis regelmäßig in die U23 rücken, kam Quick in der laufenden Spielzeit lediglich auf drei von möglichen 17 Ligaspielen. Das letzte davon bestritt er am 3. Spieltag.

Quick, der auch im defensiven Mittelfeld agieren kann, gilt als ballsicherer Spieler und legt trotz junger Jahre bereits Führungsqualitäten an den Tag.

Neben dem BVB haben auch weitere Klubs ihre Fühler nach Quick ausgestreckt. PSV Eindhoven, die Glasgow Rangers, Leicester City sowie der FC Southampton zählen allesamt zu den interessierten Klubs.