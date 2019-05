BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga-Übertragung

Borussia Dortmund steht am Samstagabend vor der schweren Aufgabe Werder Bremen. Wir haben alle Infos, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Am 32. Spieltag der empfängt der SV den Tabellenzweiten zum Top-Spiel am Samstagabend. Die Begegnung im Bremer Weserstadion wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Werder Bremen hatte in dieser Saison mit dem Abstiegskampf der Bundesliga nichts zu tun und besitzt an den restlichen drei Spieltagen sogar noch die Chance, sich für die zu qualifizieren. Dafür müsste das Team von Florian Kohfeldt aber wohl dreimal gewinnen, was allein schon gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund eine Herkulesaufgabe wird. Dennoch wollen Kruse und Co. im vorletzten Heimspiel der Saison alles in die Waagschale werfen und den BVB bezwingen.

Borussia Dortmund hat durch das 2:4 im Revierderby gegen Schalke einen herben Dämpfer erlitten, durch das 1:1 der Bayern in Nürnberg aber doch noch einmal Hoffnung geschöpft. Die zwei Zähler Rückstand kann man allerdings nur aufholen, wenn die Münchner noch mindestens einmal verlieren und man selbst alle Spiele gewinnt.

Das Hinspiel endete knapp mit 2:1 für den BVB. Die besten Szenen der Partie seht Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen in der Bundesliga: Goal sagt Euch, wo das Spiel am Samstagabend live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist. Zudem gibt es noch viele weitere Infos zum Spiel.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: Bundesliga am 32. Spieltag

Duell Werder Bremen - Borussia Dortmund Datum Samstag, 4. Mai 2019, 18.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen ( ) Zuschauer 42.358 Zuschauer Aufstellungen HIER ENTLANG!

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im TV schauen

Ihr seid waschechter Fan der Bundesliga und wollt die Begegnung BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen live im TV sehen? Ob das geht, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im Free-TV schauen?

Am vergangenen Wochenende durften sich alle BVB-Fans freuen, als das Spiel gegen den live im Free-TV bei der ARD übertragen wurde. Diesmal ist es jedoch anders: Dortmund bei Werder Bremen läuft nicht live im deutschen Fernsehen.

Das bedeutet für Euch, dass Ihr an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) ausweichen und Euch einen anderen Anbieter suchen müsst, der die Begegnung in voller Länge zeigt.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Sky ist der Rechteinhaber Nummer eins für die höchste deutsche Spielklasse. Das heißt im Umkehrschluss: BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen wird heute live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein.

Der Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Sky Sport Bundesliga 1 zeigen / übertragen das Spiel, wobei die Vorberichte bereits um 17.30 Uhr losgehen. Um die vollen 90 Minuten live am TV-Bildschirm erleben zu können, müsst Ihr ein Sky-Bundesliga-Paket buchen.

Genauere Infos und Preise zu den verschiedenen Sky-Abonnements findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute im LIVE-STREAM sehen

Kein Free-TV, dennoch gibt es natürlich die Chance, die gesamte Begegnung im LIVE-STREAM anzuschauen. Wie das nun wiederum funktioniert, werdet Ihr in den kommenden Teilabschnitten genauestens erfahren.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im Stream: Sky Go und Sky Ticket

Sky hat die Rechte und somit auch die Chance, die Bundesliga im LIVE-STREAM auf sämtlichen zugehörigen Online-Plattformen zu zeigen. Dabei hat der Sender aus Unterföhring gleich zwei Eisen im Feuer, wenn es um die LIVE-Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen geht.

Mit dem Portal Sky Go seid Ihr in voller Länge mit dabei, wenn die Begegnung Bremen vs. BVB um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Dort seht Ihr die exakt selbe Übertragung wie im regulären TV-Programm bei Sky. Kommentatoren, Experten und Zeit - alles bleibt gleich. Voraussetzung hierfür ist eine Sky-Mitgliedschaft, mit der Ihr Euch dann via Kennzahl und PIN bei Sky Go einloggen könnt.

Die zweite Option, die etwas unverbindlicher ist, ist Sky Ticket. Dort könnt Ihr Euch anmelden und live im Stream mit dabei sein, wenn beide Mannschaften versuchen, die drei Punkte in ihre Reihen zu holen. Die Übertragung ist exakt die gleiche wie im regulären TV und beginnt daher ebenfalls um 17.30 Uhr.

We keep fighting pic.twitter.com/Tj6HHDvxjd — Axel Witsel (@axelwitsel28) 29. April 2019

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

DAZN hat in der Saison 2018/19 ebenfalls Rechte an der Bundesliga, dennoch wird die Begegnung des BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute nicht live im Stream bei DAZN gezeigt / übertragen.

Zwar gibt es das Bundesligaduell nicht via LIVE-STREAM, die besten Szenen gibt es ab 21 Uhr dann aber doch bei DAZN zu sehen. Mehr Infos gibt es im nächsten Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: Die Highlights bei DAZN sehen

Habt Ihr die Begegnung des BVB bei Werder im TV und im LIVE-STREAM verpasst, dann habt Ihr bei DAZN die Chance, die Highlights der Begegnung anzuschauen. Das ist am Samstagabend rund 40 Minuten nach Abpfiff möglich.

Der Streamingdienst fungiert als Highlightportal für die 1. und , denn die besten Szenen aller Partien gibt es kurz nach dem jeweiligen Schlusspfiff bei DAZN zu sehen. Doch das war's noch nicht: Die UEFA , die UEFA Europa League, alle Top-Ligen ( , Premier League, usw.) laufen live im Stream beim Portal.

Mit den Testtagen, die Ihr bei Eurer Neuanmeldung erhaltet, könnt Ihr den Service erstmal ausprobieren, ehe Ihr dann entscheidet, ob Euch der Service gefällt. Danach zahlt Ihr nur 9,99 Euro im Monat. Kündigen könnt Ihr, wann immer Ihr wollt. Das komplette Programm von DAZN seht Ihr in unserer stets aktuellen Übersicht.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im TICKER verfolgen

Keine Zeit, um den BVB bei Werder Bremen heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen? Dann seid nicht traurig, denn mit einer ganz einfachen Alternative verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung in Bremen.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu BVB beim SV Werder Bremen seid Ihr mit dabei, wenn die beiden Bundesligisten am Samstagabend aufeinandertreffen und um drei Punkte kämpfen.

Der große Vorteil ist, dass das TICKER-Angebot von Goal kostenlos zur Verfügung steht. Zudem erfahrt Ihr wirklich jede nennenswerte Szene der Begegnung.

Die Mannschaftsaufstellungen beider Teams werden gegen 17.30 Uhr bekanntgegeben. Wenn Ihr diese möglichst schnell in Erfahrung bringen wollt, dann seid Ihr an genau dieser Stelle richtig.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: Der Direktvergleich zwischen beiden Teams

WERDER BREMEN (wettbewerbsübergreifend 108 Spiele) BVB 44 Siege 47 17 Unentschieden 17 47 Niederlagen 44 177 Tore 176

Quelle: Fussballdaten.de

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: Das Hinspiel, 2:1