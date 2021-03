BVB, News und Gerüchte: Real Madrid schnürt Paket für Haaland-Transfer, Sancho fällt länger aus - Borussia Dortmund

BVB, Transfers: Real will 270-Millionen-Paket für Haaland-Transfer schnüren

Spaniens Rekordmeister Real Madrid macht im Werben um BVB-Stürmer Erling Haaland (20) offenbar ernst. Die Sportzeit AS schreibt, in der Führungsetage der Blancos sei eine Verpflichtung des jungen Norwegers zur "Staatsangelegenheit" erklärt worden.

Für einen Transfer Haalands, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2024 läuft, sei Real bereit, sehr tief in die Tasche zu greifen, heißt es. So wolle der Klub ein Gesamtpaket schnüren, das sich auf 270 Millionen Euro beläuft: 150 Millionen Euro fielen an Ablöse an und dazu gesellten sich noch 120 Millionen Euro Gehalt, das Haaland für ein sechsjähriges Engagement kassieren soll.

Die AS schreibt zudem, dass Real im Haaland-Poker die besten Karten hätte, noch vor den interessierten Top-Klubs aus der Premier League. Unter anderem wolle Berater Mino Raiola mindestens einen seiner Schützlinge nach Madrid lotsen und BVB-Chef Hans-Joachim Watzke pflege ein gutes Verhältnis zu den Verantwortlichen dort.

Eigentlich galt lange PSG-Star Kylian Mbappe als Wunschverpflichtung des LaLiga-Dritten. Aber dessen Kauf gestaltet sich sehr schwierig, sodass nun intensiv um Haaland geworben werden soll.

BVB, News: Auch Zorc hadert mit Schiedsrichterentscheidung

Nach der 2:4-Niederlage beim FC Bayern ist die Enttäuschung bei Borussia Dortmund weiter groß. Nachdem Marco Reus unmittelbar nach dem Abpfiff mit einer Wutrede für Aufsehen gesorgt und Schiedsrichter Marco Fritz Parteilichkeit unterstellt hatte, ist die Meinung auch bei den Verantwortlichen klar.

"Für mich hat eine Fehlentscheidung das Spiel entschieden, zumal sie in der 88. Minute und nicht in der 60. passierte", sagte Zorc dem kicker. Darüber hinaus seien enge Entscheidungen stets "für Rot", ausgefallen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bestätigte diese Ansicht der Bild: "In meinen Augen ein klares Foul."



Im Vorfeld des 3:2 des FC Bayern durch Leon Goretzka war es im Mittelfeld zu einem Zweikampf zwischen Leroy Sane und Emre Can gekommen, den Fritz nicht abpfiff. "Wenn dieses Foul bei Bayern gewesen wäre, hätte er es hundertprozentig gepfiffen", lederte Reus bei Sky und legte im ZDF-Sportstudio nach: "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen."

BVB, News: Borussia Dortmund trifft im DFB-Pokal auf Holstein Kiel

Der viermalige DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund muss sich auf dem Weg ins Endspiel in Berlin mit dem Bayern-Bezwinger Holstein Kiel auseinandersetzen. Der Bundesliga-Zweite RB Leipzig bekommt es im Halbfinale auswärts mit Werder Bremen oder dem Zweitligisten Jahn Regensburg zu tun. Diese Paarungen zog in der ARD-Sportschau die Ex-Fußballerin Bärbel Wohlleben (77), die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielte.

Die Runde der letzten Vier wird am 1. und 2. Mai ausgetragen. Das letzte Viertelfinale zwischen dem Zweitligisten Jahn Regensburg und dem Bundesligisten Werder Bremen wird am 7. April (18.30 Uhr) nachgeholt.

Wegen eines Corona-Ausbruchs bei Regensburg hatte das ursprünglich für den 2. März angesetzte Spiel abgesagt werden müssen. Kiel hatte im Januar den Rekordsieger Bayern München sensationell ausgeschaltet.

Heim Auswärts Jahn Regensburg / Werder Bremen RB Leipzig Borussia Dortmund Holstein Kiel

BVB, Kommentar: Die Schiedsrichterkritik ist armselig

Die Schiedsrichter-Kritik des BVB war nach der 2:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern (2:4) deutlich. Sie geht aber gleich mehrfach am springenden Punkt vorbei.

BVB, News: Jadon Sancho fällt auch gegen Sevilla aus

Bundesligist Borussia Dortmund muss auch am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den FC Sevilla im Achtelfinalrückspiel der Champions League auf den englischen Nationalspieler Jadon Sancho (20) verzichten. Offenbar ist die Muskelverletzung komplexer als zunächst vermutet, möglicherweise droht eine längere Pause. Das berichtet der kicker .

"In der Verfassung, in der Jadon zuletzt war, ist das natürlich ein schwerer Verlust", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Sancho hatte auch am Samstag beim 2:4 bei Tabellenführer Bayern München gefehlt.

BVB-Torjäger Erling Haaland steht allerdings nach seiner in München erlittenen Fersenverletzung gegen Sevilla wohl wieder zur Verfügung. "Er hat signalisiert, dass das kein großes Problem ist", sagte Trainer Edin Terzic über den Norweger, den er nach einem Foul von Jerome Boateng ausgewechselt hatte (60.). Offenbar sollte der Norweger nach den starken Belastungen in den letzten Wochen geschont werden.

BVB: Haaland erzielt 100. Profitor - schneller als Messi und Ronaldo

Jungstar Erling Haaland von Bundesligist Borussia Dortmund hat bei seiner unnachahmlichen Torejagd sogar die früheren Weltfußballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ausgestochen.

Der 20-Jährige erzielte mit seinem Blitz-Doppelpack im Klassiker bei Bayern München (2:4) seine Profitore Nummer 99 und 100 - im erst 146. Spiel.

Zum Vergleich: Messi benötigte für diese Marke 210 Einsätze, Ronaldo sogar 301. Frankreichs Wunderknabe Kylian Mbappe brauchte 180 Spiele für 100 Tore, der große Schwede Zlatan Ibrahimovic 245.

Für den BVB hat Haaland unglaubliche 45 Tore in 46 Pflichtspielen erzielt. Für Salzburg war er in 27 Partien 29-mal erfolgreich. Zu Beginn seiner Karriere schoss er für Molde und Bryne in Norwegen 20 Tore in 66 Begegnungen. Dazu kommen sechs Treffer in sieben Länderspielen.