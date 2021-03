BVB, News und Gerüchte: Ex-Trainer empfiehlt Haaland Dortmund-Verbleib, Marco Reus übt Kritik - Borussia Dortmund am Tag nach dem Topspiel

Erling Haaland sorgte auch im Topspiel bei den Bayern mit einem Doppelpack für Aufsehen. Sein Ex-Trainer gibt ihm einen Rat.

Borussia Dortmund am Tag nach dem Topspiel beim FC Bayern München. Alle News und Informationen zum BVB gibt es hier.

Die heißesten Neuigkeiten zum BVB der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

BVB, News: Reus nach Pleite in München sauer auf Schiedsrichter

Borussia Dortmund hat nach der empfindlichen 2:4 (2:2)-Niederlage im Bundesliga-Klassiker in München einen Bayern-Bonus beklagt. "Ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er hundertprozentig gepfiffen. Das ist so", schimpfte Kapitän Marco Reus bei Sky über ein angebliches Foulspiel von Leroy Sane an Emre Can vor dem Tor zum 2:3. Im ZDF echauffierte er sich: "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen."

Die Szene sei "ganz klar" gewesen, sagten Reus und Trainer Edin Terzic. Auf die konkrete Nachfrage, ob die Bayern bei den Schiedsrichtern einen Bonus hätten, antwortete Reus: "Das will ich nicht sagen, aber bei Bayern wär's gepfiffen worden. Das ist so, fertig aus." Diese "Kleinigkeit" habe letztlich das Spiel entschieden.

Auch Terzic erweckte den Eindruck, die Bayern würden von den Unparteiischen grundsätzlich bevorzugt. "Es ist ärgerlich, dass auf der anderen Seite einige Dinge gegen uns gepfiffen wurden, die ähnlich waren", sagte er. Die Szene mit Sane und Can sei "einer der Gründe" dafür gewesen, "warum wir mit null Punkten nach Hause fliegen müssen", behauptete er.



Sane hatte im Kampf um den Ball seinen Körper gegen den von Can gestemmt. "Kann er pfeifen, muss er aber nicht", sagte Can selbst. Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) hätte aber "generell zu viel auf Zuruf gepfiffen. Bei 50:50-Entscheidungen haben wir kein Foul für uns bekommen. Und das macht manchmal den Rhythmus kaputt." Das dürfe dem Schiedsrichter "nicht passieren, denn das ist einfach nur bitter".

Bayern-Angreifer Thomas Müller outete sich als Fans einer großzügigeren Zweikampf-Auslegung und meinte: "Sowas ist natürlich schon gepfiffen worden, aber ich glaube nicht, dass wir wollen, dass solche Duelle an der Mittellinie abgepfiffen werden, sonst haben wir nur noch Stop-and-Go." Im umgekehrten Fall hätte er auch kein Foul gesehen, fügte er an, "auch wenn das für die gegnerischen oder neutralen Fans schwer zu glauben ist".

BVB, Transfers: Ex-Trainer empfiehlt Haaland Verbleib in Dortmund

Erling Haaland war auch im Topspiel beim FC Bayern mit zwei Treffern der herausragende Spieler beim BVB. Sein früherer Trainer Alf Ingve Berntsen, der Haaland in Norwegen bei Bryne FK gecoacht hatte, glaubt, dass Dortmund der perfekte Ort für den umworbenen Stürmer ist.

"Ich glaube, dass Dortmund im Moment genau der richtige Verein für Erling ist", sagte Berntsen zu Bernabeu Digital, einer Plattform für News rund um Real Madrid. Aber auch einen Wechsel zu den Königlichen könne er sich vorstellen.

"Er ist erst 20 Jahre alt und kann sich bei Dortmund immer noch entwickeln und verbessern. Aber er ist auch schon auf einem Level, mit dem er zu einem Topklub wechseln könnte", sagte er: "Erling kann in jedem Klub Erfolg haben, inklusive Real Madrid."

BVB, News: Entwarnung bei Haaland nach Auswechslung

Entwarnung bei Erling Haaland: Borussia Dortmund kann im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) auf seinen Wunderknaben zurückgreifen.

"Er hat signalisiert, dass das kein großes Problem ist", sagte Trainer Edin Terzic nach dem 2:4 (2:2) im Klassiker bei Bayern München über den Norweger, den er nach einem Foul von Jerome Boateng ausgewechselt hatte (60.).

Terzic sprach von einem "kleinen Schlag" auf die rechte Achillessehne, die Auswechslung von Haaland (20) sei aber ohnehin geplant gewesen. "Erling spielt seit Wochen jedes Spiel, wir müssen ihn ein bisschen beschützen." Auf die Frage, ob der Angreifer gegen Sevilla (Hinspiel 3:2) mitwirken könne, sagte er: "Davon gehe ich aus."

BVB, Transfers: Haaland zum FC Bayern? Für Flick ist "sehr, sehr viel möglich"

Trainer Hansi Flick von Bayern München sieht Jungstar Erling Haaland von Borussia Dortmund als möglichen Nachfolger von Weltfußballer Robert Lewandowski beim deutschen Rekordmeister. "Es ist im Leben sehr, sehr viel möglich, man kann da nichts ausschließen", sagte Flick vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den BVB auf eine entsprechende Frage von Sky-Experte Lothar Matthäus.

"Aber", betonte Flick, "das ist Zukunftsmusik. Er hat einen langfristigen Vertrag in Dortmund und kommt für viele Topvereine infrage." Im Fußball könne es mitunter "sehr schnell gehen, deshalb mache ich mir da keine Gedanken", betonte Flick.

Haaland (20) ist bis 2024 an den BVB gebunden, soll aber für 2022 eine Ausstiegsklausel besitzen und dann für kolportierte 75 Millionen Euro vorzeitig gehen können. Der Vertrag von Lewandowski (32) bei den Bayern läuft bis 2023.