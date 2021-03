DFB-Pokal: Darum findet Jahn Regensburg gegen SV Werder Bremen nicht statt

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wurde abgesagt. Goal erklärt Euch, wie es zu dieser Entscheidung kam.

Spielverlegung! Der DFB hat das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen absagen müssen. Der Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Für heute Abend 18.30 Uhr war das Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und SV Werder Bremen angesetzt, doch das Spiel kann nicht wie geplant stattfinden. Jahn Regensburg steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nun müssen sich Spieler, Mitarbeiter und Fans gedulden, denn unter den gegebenen Umständen konnte die Partie auf keinen Fall ausgetragen werden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, weshalb das DFB-Pokal Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen abgesagt wurde.

DFB-Pokal: Darum findet Jahn Regensburg gegen SV Werder Bremen nicht statt

Was sich am Wochenende bereits angedeutet hat, ist nun Realität geworden: Der Jahn muss aufgrund zahlreicher Coronafälle in eine 14-tägige Quarantäne, das für heute Abend angesetzte Viertelfinale kann dadurch nicht wie geplant angestoßen werden. In einer Pressemitteilung gab der DFB am Montagabend bekannt, dass das Spiel abgesagt werden müsse, die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für den Verein Jahn Regensburg seien die Hintergründe.

ℹ Das für morgen angesetzte @DFB_Pokal-Viertelfinale (02.03.) gegen @werderbremen ist vom DFB offiziell abgesagt worden. #SSVSVW

Alle Informationen dazu findet Ihr auf der Homepage 👇https://t.co/Liziiv6LJN — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) March 1, 2021

DFB-Pokal: Darum findet Jahn Regensburg gegen SV Werder Bremen nicht statt - die Hintergründe

Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic wurde bereits vor dem vergangenen Zweitligaspiel (1:0-Sieg gegen SC Paderborn) positiv auf das Coronavirus getestet und umgehend in häusliche Quarantäne geschickt. Am Montagmorgen berichtete der Geschäftsführer des Jahn, Christian Keller, dass einige weitere positive Test-Ergebnisse hinzugekommen seien. Die Spielabsage war dadurch unausweichlich. Über einen Termin für das Nachholspiel will sich der DFB schnellstmöglich mit beiden Vereinen unterhalten.



Bild: Getty Images

DFB-Pokal: Darum findet Jahn Regensburg gegen SV Werder Bremen nicht statt - enges Programm vor der Brust

Die kommenden Wochen werden sowohl für Jahn Regensburg als auch für Werder Bremen anstrengend, denn der Terminkalender ist vollgepackt. Der Jahn befindet sich in Quarantäne, die Spiele der 2. Bundesliga gegen den VfL Osnabrück (Sonntag, 7. März) und SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13. März), werden höchstwahrscheinlich abgesagt.

Werder Bremen bestreitet am Mittwoch, dem 10. März, ein Nachholspiel in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Die Begegnung musste im Februar aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Bielefeld verschoben werden.