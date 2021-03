FC Bayern München, News und Gerüchte: Schiedsrichter Fritz kontert BVB-Kritik, Boateng verletzt - alle Informationen nach dem Topspiel

Nach der harten Kritik des BVB um Marco Reus hat Schiedsrichter Marco Fritz seine Entscheidung verteidigt. Alle News zum FCB am Tag nach dem Topspiel.

Der FC Bayern München am Tag nach dem Bundesligasieg gegen den BVB. Alle News und Informationen gibt es hier.

Die Entwicklungen der vergangenen Tage gibt es hier zum Nachlesen.

FC Bayern, News: Schiedsrichter Fritz kontert BVB-Kritik

Schiedsrichter Marco Fritz hat seine umstrittene Entscheidung, bei einem Zweikampf zwischen Leroy Sane und Emre Can vor dem zwischenzeitlichen 3:2 der Münchner gegen Borussia Dortmund (4:2) nicht auf Foulspiel entschieden zu haben, verteidigt. "Ich habe mir die Szene noch mal angeschaut und ich bleibe dabei: Das war für mich kein Foulspiel", sagte Fritz der Bild am Sonntag.

Im Anschluss an die Partie hatte sich vor allem BVB-Kapitän Marco Reus echauffiert und Fritz Parteilichkeit unterstellt.

"Ich sage ihnen ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er es zu 100 Prozent gepfiffen", sagte Reus bei Sky und ergänzte auf Nachfrage nach den Gründen für seine Annahme: "Ist so. Ist so. Ist so, weil es einfach so ist. Ist so. Fertig, aus."

FC Bayern, Transfers: Flick kann sich Haaland beim FCB vorstellen

Trainer Hansi Flick von Bayern München sieht Jungstar Erling Haaland von Borussia Dortmund als möglichen Nachfolger von Weltfußballer Robert Lewandowski beim deutschen Rekordmeister. "Es ist im Leben sehr, sehr viel möglich, man kann da nichts ausschließen", sagte Flick vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den BVB auf eine entsprechende Frage von Sky -Experte Lothar Matthäus.



"Aber", betonte Flick, "das ist Zukunftsmusik. Er hat einen langfristigen Vertrag in Dortmund und kommt für viele Topvereine infrage." Im Fußball könne es mitunter "sehr schnell gehen, deshalb mache ich mir da keine Gedanken", betonte Flick.

FC Bayern, News: Jerome Boateng verletzt - Diagnose offen

Bayern München muss in den kommenden Spielen wohl auf Jerome Boateng verzichten. Der Verteidiger hat sich nach Angaben von Trainer Hansi Flick im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (4:2) am linken Knie verletzt.

„Als er rausgegangen ist, hat er gesagt, dass er sich das Knie verdreht hat. Eine genaue Diagnose haben wir noch nicht. Die müssen wir abwarten“, sagte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.



Gute Besserung, @JeromeBoateng! — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 6, 2021

"Er hat gesagt, er denkt, dass er es verdreht hat", sagte Flick. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Boateng musste wegen der Blessur nach 70 Minuten ausgewechselt werden.

Christian Streich forderte es - und Franck Ribery lieferte: Jonathan Schmid vom Bundesligisten SC Freiburg erhielt nach seinem Rekordspiel Glückwünsche von prominenter Stelle. "Hallo Monsieur Streich und hallo Jonathan", sagte Ribery in einer vom SC Freiburg in den sozialen Netzwerken verbreiteten Grußbotschaft: "273 Bundesliga-Spiele. Wahnsinn. Das schaffen nur die Besten. Viele Grüße nach Freiburg."

Schmid schloss am Samstag mit seinem 273. Einsatz in Deutschlands Eliteliga zum ehemaligen Bayern-Profi auf. Gemeinsam mit Ribery ist er nun der Franzose mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga.

Nach dem unschönen Spiel eine sehr schöne Nachricht aus Florenz! @FranckRibery gratuliert Johnny #Schmid, der ihn heute als Franzose mit den meisten @Bundesliga_DE Einsätzen eingeholt hat 🙏 pic.twitter.com/sRhlKP72Kl — SC Freiburg (@scfreiburg) March 6, 2021

"Auf jeden Fall freut es einen, wenn man von so einem Spieler eine Nachricht bekommt", sagte der Freiburger nach der 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig bei Sky: "Ich werde mir das anschauen und dann später vielleicht antworten."