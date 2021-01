Real Madrid: Müssen sechs Spieler für den Mbappe-Transfer gehen?

Gleich ein halbes Dutzend Spieler will Spaniens Rekordmeister Real Madrid angeblich verkaufen, um den Transfer Kylian Mbappes zu stemmen.

arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Kylian Mbappe. Einem Bericht der spanischen Zeitung As zufolge will der Klub sechs Spieler verkaufen, um die nötigen finanziellen Ressourcen für einen Transfer des 22-jährigen französischen Stürmers zu haben.

Dabei soll es sich um Isco, Luka Jovic und Marcelo sowie die aktuell verliehenen Gareth Bale ( ), Dani Ceballos ( ) und Brahim Diaz (AC Milan) handeln. Die sechs Spieler sollen zwischen 100 und 150 Millionen Euro einbringen.

Real Madrid: Kylian Mbappe steht bei PSG bis 2022 unter Vertrag

Für Mbappe, dessen Vertrag bei PSG 2022 ausläuft, ist eine Ablösesumme in Höhe von 150 bis 222 Millionen Euro im Gespräch.

Sein aktueller Klub bemüht sich aktuell vergeblich um eine Vertragsverlängerung. In dieser Saison gelangen ihm in bisher 20 Pflichtspielen 14 Tore und acht Assists.