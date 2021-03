BVB, News und Gerüchte: Lehmann rät Nübel von Dortmund-Transfer ab, Watzke erwartet keine unmoralischen Angebote - alles zur Borussia heute

Hans-Joachim Watzke erwartet einen ruhigen Transfersommer und Alexander Nübel sollte lieber nicht zum BVB kommen. Alles zu Borussia Dortmund heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

BVB, Transfers: Watzke rechnet nicht mit unmoralischen Angeboten für Sancho oder Haaland

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke rechnet im Sommer mit einer Transferphase ohne verrückte Wechsel. Grund dafür sei die angespannte Finanzsituation infolge der Coronakrise. "In Gänze glaube ich nicht, dass ganz verrückte Dinge passieren werden", erklärte Watzke gegenüber Sky. Er erwarte daher eher keine unmoralischen Angebote für Stars des BVB, so Watzke weiter.

"Ich kenne die Situation in den europäischen Ligen sehr gut, und da werden die Wolken immer dunkler statt heller", sagte Watzke weiter. Eine Ausnahme könnten derweil Paris Saint-Germain oder Manchester City, laut Watzke Teams, "hinter denen ganze Staaten stehen und die auch Mittel und Wege finden, Geld rein zu pumpen", sein.



Durch ausbleibende Einnahmen beispielsweise durch Zuschauer im Signal Iduna Park, wird die Borussia die Saison mit einem dicken Minus abschließen. Bereits vor der Spielzeit war der BVB von einem Verlust zwischen 70 und 75 Millionen Euro ausgegangen. Das Verpassen der Champions League würde Dortmund weitere Millionen kosten.

Zuletzt war daher immer wieder über Abgänge von Stars spekuliert worden. Insbesondere Jadon Sancho wurde mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, doch auch ein Transfer von Erling Haaland schien zuletzt nicht mehr ausgeschlossen.

BVB beim FC Bayern: Sancho, Guerreiro und Reyna fallen aus

Borussia Dortmund muss im Topspiel der Bundesliga bei Bayern München am Samstag auf einige Schlüsselspieler verzichten. Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der zuletzt formstarke Jadon Sancho und auch dessen Offensivkollege Gio Reyna traten die Reise zum Auswärtsspiel nicht an. Das teilte der BVB am Freitag via Twitter mit. Mit Blick auf Guerreiro und Sancho hatte Trainer Edin Terzic bis zuletzt auf einen Einsatz gehofft.

Beide waren im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (1:0) verletzt ausgewechselt worden. Guerreiro klagte über Wadenprobleme, Siegtorschütze Sancho über Schmerzen im Oberschenkel.

Leider nicht mit dabei sind Jadon #Sancho, Raphael #Guerreiro und Gio #Reyna. ✖️ — Borussia Dortmund (@BVB) March 5, 2021

Den Grund für den Ausfall Reynas, der Sancho hätte ersetzen können, nannte Dortmund zunächst nicht. Als Alternativen kommen nun Nico Schulz und Thorgan Hazard infrage.

BVB, Transfers: Lehman rät Nübel von Wechsel nach Dortmund ab

Alexander Nübel steht offenbar leihweise vor einem Abgang vom FC Bayern. Der 24-Jährige ist beim FCB die klare Nummer zwei hinter Manuel Neuer, eine Situation, die Nübels Berater kürzlich öffentlich als "unbefriedigend" bezeichnete. Trainer Hansi Flick machte Nübel obendrein wenig Hoffnungen auf Einsätze in der nahen Zukunft.

In den Augen von Jens Lehmann sollte sich Nübel im Fall einer Leihe keine ganz so große Herausforderung suchen. "Falls er wechseln darf, sollte er sich einen Klub suchen, wo er wirklich die Nummer 1 ist", sagte Lehmann der Bild. "Wenn ein junger und ein erfahrener Torwart technisch gleich stark sind, ist immer der erfahrenere im Vorteil. Und mit seiner geringen Erfahrung kann Nübel keinen schlagen."



Einen möglichen Wechsel zum BVB sieht Lehmann besonders kritisch. "Erstens zeigt Marwin Hitz gute Leistungen. Und zweitens kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Für einen Ex-Schalker gibt es angenehmere Dinge, als zum BVB zu wechseln", so der ehemalige BVB- und S04-Keeper.

Beim BVB war Roman Bürki in dieser Saison in die Kritik geraten und schließlich durch Hitz als Nummer eins abgelöst worden. Vermutlich wird Dortmund daher im Sommer einen neuen Torwart verpflichten.

BVB beim FC Bayern: So wird das Topspiel übertragen

Topspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt den BVB (Borussia Dortmund)! Anstoß in der Allianz Arena in München ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Beide Mannschaften durchlaufen spannende Wochen - kann der BVB für einen spannenden Meisterschaftskampf sorgen, ohne selber eine Chance auf dem Titel zu haben?

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 06. März, 18.30 Uhr Bundesliga, 24. Spieltag FC Bayern München vs. Borussia Dortmund 09. März, 21.00 Uhr Champions League, Achtelfinal-Rückspiel Borussia Dortmund vs. FC Sevilla (Hinspiel: 3:2) 13. März, 18.30 Uhr Bundesliga, 25. Spieltag Borussia Dortmund vs. Hertha BSC 20. März, 15.30 Uhr Bundesliga, 26. Spieltag 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund

BVB, Transfers: Auch Arsenal wollte Sancho, Bellingham und Pulisic

Die drei aktuellen und ehemaligen Dortmunder Toptalente Jadon Sancho (20), Jude Bellingham (17) und Christian Pulisic (22) standen vor ihrer Zeit beim BVB auf dem Wunschzettel des FC Arsenal. Das verriet der frühere Chefscout der Londoner, Steve Morrow, im Gespräch mit Goal und SPOX. Aus verschiedenen Gründen seien die Gunners aber nie zum Zug gekommen.

Besonders ärgerlich war der Fall Sancho für Morrow, erinnert er sich. "Jeder Topklub würde sagen, es gab diese knappen Sachen. Jadon Sancho war so ein Fall", sagte Morrow. Gleich zweimal sei Arsenal gescheitert, den jungen Jadon in die eigene Akademie zu holen.