BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Valencia heute live: Das Testspiel in TV und LIVE-STREAM sehen

Der BVB (Borussia Dortmund) tritt zum Testspiel gegen den FC Valencia an. So könnt Ihr die Partie in TV und LIVE-STREAM sehen.

Die Bundesligisten befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Natürlich gehören auch Testspiele zum Programm, um sich die nötige Fitness zu holen und taktische Konzepte auf dem Feld zu festigen. Das dürfte auch das Ziel von Borussia Dortmund sein, wenn es am heutigen Montag, 18. Juli 2022, um 19.00 Uhr in Altach (Österreich) gegen den FC Valencia geht. Wie Ihr die Partie in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Ausgewählte Bundesliga-Partien live auf DAZN verfolgen: Jetzt Zugang sichern!

Auf den BVB dürften einige Bundesliga-Fans in der kommenden Saison gespannt sein, schließlich holten die Schwarz-Gelben einige vielversprechende Akteure an den Borsigplatz. Vom FC Bayern München kam Innenverteidiger Niklas Süle, Nico Schlotterbeck wechselte aus Freiburg in den Ruhrpott. In der Offensive sorgten die Verpflichtungen von Sebastien Haller (zuvor Ajax Amsterdam) und Karim Adeyemi (ehemals RB Salzburg) für Aufsehen. Gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Edin Terzic, der Borussia Dortmund 2021 zum Gewinn des DFB-Pokals führte, soll nun ein ernsthafter Angriff auf den Branchenprimus aus München gestartet werden.

Zuvor steht allerdings noch die Saisonvorbereitung mit dem Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) an, einige Testspiele inklusive. Eine dieser Begegnungen bestreitet der BVB gegen den FC Valencia, vergangene Saison Neunter in LaLiga. Auch für die Spanier, die ihrerseits mit Italien-Legende Gennaro Gattuso einen neuen Coach unter Vertrag nahmen, dürfte das Kräftemessen im Hinblick auf die kommende Runde zu einem echten Gradmesser werden.

Der BVB (Borussia Dortmund) trifft im Rahmen eines Testspiels auf den FC Valencia. So seht Ihr die Partie heute in TV und LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Valencia heute live: Überblick zum Testspiel

Paarung: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Valencia

Wettbewerb: Freundschaftsspiel, Saisonvorbereitung

Anpfiff: 18. Juli 2022 (heute), 19.00 Uhr

Stadion: Cashpoint-Arena, Altach (Österreich)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Valencia heute live: Läuft das Testspiel im Free-TV?

Nur noch sehr wenige Pflichtspiele sind in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Dies betrifft beispielsweise das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt, das von Sat.1 live gezeigt wird.

Auch in puncto Testspielen ist das Angebot im Free-TV eher dünn. Für die Partie des BVB gegen Valencia gibt es allerdings gute Neuigkeiten. Der österreichische TV-Sender ServusTV, der auch in Deutschland via Kabel und Satellit abrufbar ist, zeigt die Begegnung heute live und kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Valencia heute live: Wo läuft das Testspiel im LIVE-STREAM?

Verfügt Ihr über keinen Fernsehanschluss, könnt Ihr das Kräftemessen des deutschen und spanischen Vertreters trotzdem problemlos sehen. Denn ServusTV stellt im Internet einen kostenfreien LIVE-STREAM zur Verfügung, diesen findet Ihr auf der Website des TV-Senders.

Die Übertragung startet heute um 18.55 Uhr, um 19.00 Uhr ist Anpfiff in Altach. Kommentiert wird die Partie von Hansi Küpper, der langjährige BVB-Torwart Roman Weidenfeller wird als Experte fungieren. Dasselbe Team wird auch das Vorbereitungsspiel des Bundesligisten gegen den FC Villarreal vier Tage später begleiten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Valencia heute live: Überträgt Sky oder DAZN im TV oder LIVE-STREAM?

Die klassischen Anbieter wie Pay-TV-Sender Sky oder Streamingdienst DAZN zeigen die Partie hingegen nicht, diese werden erst wieder zum Pflichtspielauftakt relevant. So werden beispielsweise alle Partien der 1. DFB-Pokalrunde live bei Sky gezeigt, der Bundesliga-Sonntag sowie die Freitagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse laufen weiterhin bei DAZN.

Verfügt Ihr allerdings über ein Abonnement bei BVB-TV, könnt Ihr das Match gegen Valencia auch dort live verfolgen. Für 1,99 Euro pro Monat sichert Ihr Euch Zugriff auf LIVE-STREAMS zu Pressekonferenzen sowie Testspielen und könnt die Pflichtspiele eine Stunde nach Abpfiff im Re-Live ansehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Valencia heute live: Testspiele des Bundesligisten im Überblick