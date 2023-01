BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel heute im LIVE STREAM sehen

Im letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Start trifft der BVB auf den FC Basel. GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels.

Am heutigen Freitagnachmittag (13. Januar 2023) bestreitet der BVB (Borussia Dortmund) sein letztes Testspiel vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde.

Das Spiel gegen den FC Basel wird um 15.30 Uhr in Marbella in Spanien angepfiffen. Mit der aktuellen Tabellensituation in der Bundesliga kann der BVB vor dem Beginn der Rückrunde nicht zufrieden sein. Aktuell steht man nur auf Platz sechs. Auf den Spitzenreiter FC Bayern München fehlen neun Punkte. Vor dem ersten Bundesligaspiel 2023 soll das Team von Edin Terzic gegen den FC Basel jetzt noch einmal Selbstvertrauen tanken.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel: Die Eckdaten zur Partie

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel Wettbewerb Testspiel Anpfiff 13. Januar - 15.30 Uhr Spielort Marbella (Spanien)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel: Wo kann man das Spiel im TV sehen?

Wer die Partie zwischen dem BVB und dem FC Basel im TV verfolgen möchte, der muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Nur dieser zeigt nämlich auf seinem Sender Sky-Sport-News-HD die Partie live und in voller Länge.

Sky Sport News HD war einige Zeit im kostenlosen Free-TV zu sehen, ist aber mittlerweile auch wieder hinter einer Bezahlschranke verschwunden.

Ihr braucht also zwingend ein Abo bei Sky, wenn Ihr das Spiel dort sehen möchtet. Was der Bezahlsender jetzt alles im Angebot hat, und was die verschiedenen Abo-Pakete dort kosten, das könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Sobald Ihr dann das richtige Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr bei Sky Sport News HD einschalten und ab 15.25 Uhr live beim Testspiel mit dabei sein.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel: Das Testspiel per LIVE-STREAM sehen

Per LIVE-STREAM könnt Ihr natürlich ebenfalls zusehen. Dabei stehen Euch sogar drei verschiedene Optionen offen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel: Mit Sky Go den LIVE-STREAM sehen

Sky Go ist für alle die interessant, die bereits ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abgeschlossen haben. Ihr könnt Euch dann einfach bei der Sky-Go-App mit euren Zugangsdaten anmelden und erhaltet direkt Zugriff auf die LIVE-STREAMS des Abo-Pakets, das Ihr bei Sky abgeschlossen habt.

Das funktioniert mit jedem internetfähigen Gerät, egal ob Smartphone oder Tablet. Hier findet Ihr noch mehr Infos zu Sky Go.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel: Der LIVE-STREAM bei WOW

Mit WOW-Livesport könnt Ihr das Spiel heute ebenfalls im LIVE-STREAM sehen. Dafür ist ebenso wieder Sky verantwortlich, denn bei WOW-Livesport handelt es sich wieder um ein Sky-Abo.

Dieses Mal könnt Ihr die Inhalte dort aber nur per LIVE-STREAM abrufen. WOW-Livesport zeigt Euch unter anderem die Bundesliga, Premier League, den DFB-Pokal, Handball und noch einiges mehr. Das Ganze könnt Ihr für 24,99 Euro pro Monat sehen. Nach einem Jahr erhöht sich der Preis dann auf 29,99 Euro monatlich.

Falls euer Interesse an einem Abonnement bei WOW-Livesport jetzt geweckt ist, dann könnt Ihr auf diesen Link klicken und Euch direkt dort anmelden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel: Den LIVE-STREAM bei BVB-TV sehen

BVB-TV überträgt die Testspiele des BVB ebenfalls live per STREAM auf der eigenen Website. Außerdem bekommt Ihr dort exklusive Interviews und Behind-the-Scenes-Inhalte zu sehen. Das alles hat allerdings auch seinen Preis.

In diesem Fall müsst Ihr 1,99 Euro monatlich bezahlen, um die die Inhalte des BVB-TV sehen zu können. Den Link zur Website findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Basel: Die Startformationen

Die Aufstellungen der beiden Teams für das Testspiel werden hier eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.