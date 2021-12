BVB: Borussia Dortmund ist Favorit auf Transfer von Karim Adeyemi - noch keine Einigung

Borussia Dortmund und Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi nähern sich einem Sommertransfer an. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist der BVB der Favorit auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers nach dem Ende der Saison 2021/22. Allerdings ist der Transfer noch nicht in trockenen Tüchern.

Nach Informationen von GOAL und SPOX geht die Tendenz klar zum BVB, die Bild ging mit einem neuen Bericht am Donnerstagabend jedoch schon einen Schritt weiter und schrieb, dass sich die Parteien sogar über den Transfer bereits einig seien. Demnach solle Adeyemi im Signal Iduna Park einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Beide Klubs müssen sich aber unter anderem noch auf eine Ablöse für den DFB-Youngster verständigen. Denn während Salzburg wohl über 40 Millionen Euro fordert, will der BVB laut der Bild nur maximal 35 Millionen Euro zahlen.

BVB-Transfer? Adeyemi bis 2024 in Salzburg unter Vertrag

"Adeyemi ist ein großes deutsches Talent. Er hat ein sehr gutes Profil, bringt extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend ist", hatte sich jüngst erst BVB-Sportdirektor Michael Zorc positiv in der Bild über den Stürmer geäußert.

Adeyemi steht noch bis 2024 bei Salzburg unter Vertrag, in der aktuellen Saison erzielte er in 27 Pflichtspielen 15 Tore. Neben dem BVB waren auch zahlreiche andere Top-Klubs an Adeyemi dran, darunter auch Bayern München und PSG.