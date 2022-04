BVB (Borussia Dortmund) - Dynamo Kiew: TV und LIVE-STREAM - das Benefizspiel für die Ukraine heute live

Die humanitäre Lage in der Ukraine ist dramatisch und Hilfe wird landesweit an jeder Ecke benötigt. An dieser Stelle setzt der BVB (Borussia Dortmund) an und empfängt heute zum Benefizspiel Dynamo Kiew.

Der ukrainische Rekordmeister möchte mit mehreren dieser Wohltätigkeitsspiele gegen europäische Top-Mannschaften Geld für die Unterstützung von Kriegsopfern sammeln.

Die Benefizpartien laufen unter dem Motto "Spiel für den Frieden! Stoppt den Krieg!". Wo Ihr das Spiel heute live sehen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Dynamo Kiew heute live: Die Daten zum Benefizspiel für die Ukraine

Wettbewerb: Freundschaftsspiel (Benefizspiel)

Begegnung: BVB (Borussia Dortmund) vs. Dynamo Kiew

Datum: Dienstag, 26. April 2022

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Dortmund, Signal Iduna Park

BVB (Borussia Dortmund ) vs. Dynamo Kiew im Benefizspiel für die Ukraine: Hier seht Ihr das Spiel live im TV und STREAM

Die Partie wird heute auch im Free-TV zu sehen sein! Live verfolgen könnt Ihr das Benefizspiel im ZDF. Der gleiche Sender zeigt nach der Partie ab 19.55 Uhr zudem eine Spezialsendung mit dem Titel "Krieg in Europa - Hilfe für die Ukraine"!

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen stellt Euch das ZDF zudem einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung. So könnt Ihr auch auf Euren mobilen Geräten live und ohne vorherige Registrierung dabei sein!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Dynamo Kiew heute live im ZDF: Die Infos zur Übertragung des Benefizspiels