BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München live: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga gastiert der BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München. Goal liefert alle Infos zur Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM.

Wenn der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) die Klingen kreuzen, dann geht es meistens richtig zur Sache. Am heutigen Samstag um 18.30 Uhr findet der deutsche Clasico ein weiteres Mal statt, wenn auch ohne Zuschauer.

Die Münchner sind in der Bundesliga Tabellenführer und haben vor dem heutigen Duell bereits 13 Punkte Vorsprung auf die Dortmunder, die eine unkonstante Saison spielen. Im Gegensatz zum deutschen Rekordmeister musste das Team von Edin Terzic unter der Woche im DFB-Pokal ran. Beim 1:0 in Gladbach zog man in das Halbfinale ein.

Das Hinspiel in Dortmund war eine turbulente Partie, die die Münchner am Ende mit 3:2 für sich entschieden. Auch im Rückspiel sind die Bayern der Favorit, zumal die letzten Begegnungen in der Allianz Arena für Schwaz-Gelb allesamt nicht gut endeten.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM, die Bundesliga am 24. Spieltag hat um 18.30 Uhr einen echten Kracher auf dem Zettel stehen. Goal liefert Informationen zu Übertragung, den Highlights, dem Personal und auch vielen weiteren Dingen.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München: Die Bundesliga heute auf einen Blick

Begegnung FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag | 06.03.2021 Wettbewerb Bundesliga | 24. Spieltag Anstoß 18.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Allianz-Arena | München

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute live im TV sehen: So klappt's

Spitzenspiel in der Bundesliga, Zeit für die Suche nach einem Weg der Übertragung. BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München wird heute live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen - soviel steht schon einmal fest. Doch gibt es die vollen 90 Minuten auch live im Free-TV zu sehen?

Leider nein. Das Duell der Bayern gegen den BVB wird nicht im frei empfangbaren deutschen TV übertragen, weil schlichtweg keine Rechte vorhanden sind. Das ZDF zeigt lediglich die Spiele am 1. und 18. Spieltag im Fernsehen, ansonsten kommt es vereinzelt zu Ausnahmeregelungen.

In der Saison 2020/21 wird die Bundesliga nur bei zwei Sendern gezeigt - Sky und DAZN. Beide Kanäle teilen sich alle Begegnungen der 34 Spieltage auf und zeigen die Spiele live im TV und LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute live auf Sky

Wir schreiben einen Samstag, die meisten von Euch wissen, was das heißt: Die Bundesliga und damit das Spiel BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München wird heute live im TV bei Sky zu sehen sein. Hier verraten wir Euch alles rund um die Übertragung.

Der FC Bayern München und der BVB spielen um 18.30 Uhr in München, die Vorberichte zu diesem Kracher beginnen natürlich etwas früher.

FC Bayern gegen Dortmund: Die Details zur Übertragung heute live auf Sky

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Wolff Fuss

Um bei Sky Fußball heute live anzuschauen, braucht Ihr ein gültiges Abonnement bei Sky. Dieses könnt Ihr auf der Homepage von Sky buchen, es gibt viele verschiedene Pakete.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute im LIVE-STREAM schauen

Bayern gegen Dortmund, Rot gegen Schwarz-Gelb - Spitzenspiel der Bundesliga nur live im TV bei Sky. Doch wo wird das ganze Spiel heute um 18.30 Uhr im Internet bzw. einem LIVE-STREAM übertragen? Goal liefert auch dazu ein paar Informationen und Details zu den beiden Möglichkeiten.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute live im Stream von Sky Go

Die erste und so ziemlich logischste Möglichkeit, das Fußballspiel zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) live im TV zu sehen, ist das Streamingportal von Sky, Sky Go. Dort kann das Spiel live und in voller Länge im Stream gesehen werden, aber nur, wenn Ihr Sky-Kunde seid.

Denn bei Sky Go braucht Ihr einen Login, den Ihr nur über ein Sky-Abo erhaltet.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München im heutigen LIVE-STREAM von Sky Ticket

Ihr sucht nach einem LIVE-STREAM, den Ihr für das Spiel BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München nutzen könnt? Dann seid Ihr bei Sky Ticket an der richtigen Stelle.

Das Spitzenspiel der Bundesliga könnt Ihr dort live sehen, Ihr könnt bei Sky Ticket relativ schnell ein Abo buchen. Hier geht es direkt zur Seite von Sky Ticket - dort könnt Ihr dann BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München im LIVE-STREAM sehen.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute live verpasst? Die Highlights

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und könnt deswegen BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann ist es Euch dennoch möglich, die wichtigsten Szenen der Partie in den Highlights auf DAZN zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt die Höhepunkte des Spitzenspiels aus der Allianz Arena rund 40 Minuten nach Schlusspfiff. Um bei DAZN die besten Szenen zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Dort gibt es einen Gratismonat für 30 Tage kostenlosen LIVE-STREAM-Genuss.

Danach kostet ein Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Ihr entscheidet und könnt Euch hier durch das DAZN-Programm klicken.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute im LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr die vollen 90 Minuten nicht live sehen könnt, dann begleitet das Spiel BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München durch den LIVE-TICKER. Diesen gibt es hier bei Goal ebenfalls kostenlos.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übersicht

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im ... ... Free-TV : - ... Pay-TV : Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD ... LIVE-STREAM : Sky Go und Sky Ticket ... LIVE-TICKER : Goal.com

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München heute live: Das Hinspiel

Das Hinspiel in der Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern München war torreich, insgesamt dreimal trafen die Bayern, zweimal die Borussia. David Alaba, Robert Lewandowski und Leroy Sane netzten für den deutschen Rekordmeister am 7. Spieltag, Erling Haaland und Marco Reus für den BVB.

Tore : 1:0 Reus (45.), 1:1 Alaba (45.+4). 1:2 Lewandowski (48.), 1:3 Sane (80.), 2:3 Haaland (83.)

: 1:0 Reus (45.), 1:1 Alaba (45.+4). 1:2 Lewandowski (48.), 1:3 Sane (80.), 2:3 Haaland (83.) Gelbe Karten: Kimmich (34.), Delaney (45.+3), Lewandowski (82.), Witsel (90.+1)

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München live: Die Faktenvorschau von Opta

Ewige Rivalen: Gegen kein anderes Team verlor der FC Bayern im Profifußball so viele Pflichtspiele wie gegen Borussia Dortmund (32). Andersherum verlor aber auch der BVB gegen keinen anderen Verein so viele Pflichtspiele seit Bundesliga-Gründung wie gegen die Bayern (61).

Borussia Dortmund verlor die vergangenen 4 Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern allesamt – das war dem BVB zuvor nur von 1968 bis 1970 passiert, damals gab es sogar 5 Niederlagen in Folge gegen die Münchner.

Der FC Bayern schoss in den vergangenen 5 Bundesliga-Heimpartien gegen Borussia Dortmund stets mindestens 4 Tore (24 gesamt) – in der Bundesliga-Historie schossen nur die Bayern selbst gegen ein Team in mehr Heimspielen in Folge mindestens 4 Tore (in 7 gegen Bremen von 2011 bis 2018).

Der FC Bayern München erzielte in dieser Bundesliga-Saison 67 Tore – mehr Tore nach 23 Spielen erzielten nur die Bayern selbst (68 in 1973/74). Jedoch ließ der FCB auch 32 Gegentore zu – so viele waren es für die Bayern zu diesem Zeitpunkt letztmals 1991/92 (sogar 34).

Der FC Bayern München ist seit 21 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (17 Siege, 4 Remis), zuletzt gelang den Münchnern zwischen März 2016 und April 2018 eine solch lange Serie (damals sogar 38 Spiele).

Borussia Dortmund verlor 3 der vergangenen 4 Bundesliga-Gastspiele – das letzte Auswärtsspiel gewannen die Schwarz-Gelben jedoch mit 4-0 auf Schalke, dies war gelichzeitig der höchste Auswärtssieg des BVB in dieser BL-Saison.

Borussia Dortmund traf gegen Bielefeld im 21. Bundesligaspiel in Folge, die Münchner erzielten sogar in jeder ihrer vergangenen 36 Bundesligapartien einen Treffer. Der FC Bayern stellt die beste Offensive dieser Bundesligasaison (67 Tore) – dahinter folgt der BVB mit 48 Treffern.

Torreiche Schlussphase garantiert: Der FC Bayern München und Borussia Dortmund erzielten in dieser Bundesliga-Saison bereits je 13 Treffer in der Schlussviertelstunde, einzig der VfB Stuttgart traf in dieser Phase noch öfter (14).

Durch sein Tor und seine Torvorlage gegen Arminia Bielefeld war Borussia Dortmunds Jadon Sancho in diesem Kalenderjahr an 12 Toren in der Bundesliga direkt beteiligt (6 Tore, 6 Assists), dies wird nur von Bayerns Robert Lewandowski übertroffen (13 – 11 Tore, 2 Assists).

Schreckgespenst: Gegen keinen anderen Verein schoss Bayerns Robert Lewandowski im Münchner Trikot in Pflichtspielen mehr Tore als gegen Dortmund (19, wie gegen Wolfsburg). In der BL-Historie schoss nur Klaus Allofs mehr Bundesliga-Tore gegen den BVB (18) als der Pole (17).

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München: Die Aufstellung zur Bundesliga

Um 18.30 Uhr wird das Top-Spiel der Bundesliga angepfiffen, um 17.30 Uhr erscheinen hier die Aufstellung zu BVB gegen Bayern.