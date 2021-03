Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Spitzenspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt den BVB (Borussia Dormund). Goal erklärt, wer das Spiel überträgt / zeigt.

Topspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt den BVB (Borussia Dortmund)! Anstoß in der Allianz Arena in München ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Für die Gäste aus dem Ruhrpott könnte ein Sieg am Samstag die Krönung erfolgreicher Wochen sein: Obwohl der Start in die Rückrunde nicht verheißungsvoll aussah, konnten die letzten vier Spiele gewonnen werden.

Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla, Revierderby gegen den FC Schalke 04 oder DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach - Rückenwind sollten die Schwarz-Gelben nach den Siegen genug haben. Einen Dämpfer gibt es allerdings: Sowohl Raphael Guerreiro als auch Jadon Sancho drohen auszufallen.

Der FC Bayern München konnte sich in den letzten beiden Partien den Frust von der Seele schießen: Neun Tore erzielten die Lederhosen in den Spielen gegen den 1. FC Köln und Lazio Rom. Das war dringend nötig: Neben den Punktverlusten bei Eintracht Frankfurt und gegen Arminia Bielefeld sorgte vor allem die Klubleitung für Aufregung neben dem Platz.

Beide Mannschaften durchlaufen spannende Wochen - kann der BVB für einen spannenden Meisterschaftskampf sorgen, ohne selber eine Chance auf dem Titel zu haben? Goal erklärt, wer das Spiel am Samstag zeigen / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)? Das Bundesliga-Topspiel in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag | 06.03.2021 Wettbewerb Bundesliga | 24. Spieltag Anstoß 18.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Allianz-Arena | München Cheftrainer FC Bayern München: Hansi Flick | BVB (Borussia Dortmund): Edin Terzic Geschätzter Marktwert FC Bayern: 829 Millionen Euro | BVB: 593 Millionen Euro

Quelle: Gettyimages

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Bundesliga LIVE im TV - so funktioniert's

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Es ist wohl das Duell in der Bundesliga, welches am meisten Fans vor die Bildschirme lockt. Verständlich, schließlich gehören beide Teams zu denen mit den größten Fanlagern im europäischen Vereinsfußball!

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Läuft die Bundesliga live im TV?

In dieser Saison, in der die Meisterschaft alles andere als entschieden ist und der BVB weiterhin um die Qualifikation für die Champions League kämpft, werden besonders viele Anhänger:innen einschalten - beide Teams werden vollen Einsatz zeigen.

Allerdings werden viele Fans noch nicht unbedingt in Vorfreude verfallen - zu oft wurde man in den letzten Jahren enttäuscht, da die Übertragungen der Bundesliga verwirrend waren. Wie sieht es am Samstag aus: Wird der deutsche Clasico FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) im TV übertragen?

FC Bayern München gegen den BVB (Borussia Dortmund): Pay-TV-Sender Sky überträgt die Bundesliga am Samstag live!

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen mit Fernseher zuhause: Ja, die Bundesliga wird am Samstagabend im Fernsehen übertragen! Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD sind die richtigen Adressen, um das Topspiel zu verfolgen.

Beide Fernsehsender gehören zum Pay-TV-Sender Sky, welcher unterschiedliche Pakete anbietet, die man buchen kann. Ihr wollt die Bundesliga sehen? Dann solltet ihr logischerweise das Bundesliga-Paket buchen. Ihr könnt allerdings unterschiedliche Pakete miteinander kombinieren, wir haben euch eine Übersicht zusammengestellt.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Das sind die Pakete bei Sky

Sport Premier League Champions League Formel 1 DFB-Pokal Tennis

Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Entertainment Serien

Cinema Filme

Kids Kinder-Programm



FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund): So wird die Sky-Übertragung ablaufen

Ihr habt ein Sky-Abonnement und wollt nun das Spiel verfolgen? Die Übertragung des "tipico Topspiel der Woche" läuft wie folgt ab:

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Wolff Fuss

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München: Läuft die Bundesliga am Samstag auch live im Free-TV?

Viele Fans werden sich die Hoffnung machen, dass das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München am Samstag im Free-TV läuft - diese Anhänger:innen müssen allerdings eine Enttäuschung hinnehmen: Das wird nicht der Fall sein.

Sowohl der Streamingdienst DAZN, dessen Inhalte man kostenlos sehen kann, als auch der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ZDF haben keine Übertragungsrechte an der Begegnung. DAZN zeigt allerdings schon 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights - hier könnt ihr mit dem unverbindlichen Probemonat ein kostenloses Abonnement abschließen!

Quelle: Gettyimages

Wer überträgt / zeigt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)? Wie wird die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM gezeigt?

Dass der deutsche Clasico viele Anhänger:innen vor die Bildschirme zieht, ist klar - allerdings gibt es mittlerweile mehr als nur das Fernsehen, um Fußballspiele LIVE zu verfolgen.

In immer mehr Haushalten wird aktiv auf einen Fernseher verzichtet, was allerdings durchaus Sinn hat: Mittlerweile finden die meisten Produktionen ohnehin nur noch über (LIVE-)Streaming statt - aber ist das auch bei der Bundesliga so?

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München: Sky Go und Sky Ticket übertragen die Bundesliga im LIVE-STREAM

Auch Zuschauer:innen der Bundesliga ohne TV-Gerät zuhause müssen sich keine Sorgen machen: Sky hat gleich zwei Portale, mit denen ihr die Bundesliga auf anderen Geräten verfolgen könnt.

Dabei handelt es sich um Sky Go und Sky Ticket - also zwei Sky-eigene Seiten und Apps, die sich aber in ihren Zielgruppen grundlegend unterscheiden. Wir haben die beiden für euch verglichen.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga dank Sky Go mobil streamen

Ihr seid bereits Sky-Kund:in, wollt / könnt aber das Spiel der Dortmunder beim FCB nicht am gewöhnlichen TV-Gerät verfolgen? Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr nicht vollständig auf eure Kosten kommt!

Sky Go ist nämlich die Plattform, auf der ihr euch ohne Mehrkosten anmelden könnt, sofern ihr bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen habt. Dafür gibt es eine kostenlose App im Play Store und App Store - oder ihr sucht den Browser auf.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? Sky Ticket hilft aus!

Im Gegensatz zu Sky Go ist das Sky Ticket für Kund:innen, die noch kein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben und das auch nicht vorhaben - schließlich ist das auch nicht ganz billig. Dabei kann das Sky Ticket aushelfen.

Dieses ist zwar proportional teurer, dafür könnt ihr es weitaus einfacher kündigen und müsst keine monatelange Frist abwarten und währenddessen weiterbezahlen - es ist unverbindlich. Die kostenlose App findet ihr ebenfalls im App Store und Play Store.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live? Die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund)

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen durch die beiden Teams bekannt gegeben. Wir tragen sie daraufhin hier ein - wenn ihr also ideal auf die Begegnung vorbereitet sein wollt, solltet ihr rechtzeitig wieder diesen Artikel aufsuchen!

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München LIVE verfolgen: Die Übertragungen der Bundesliga

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) am Samstag live im ... ... Free-TV : - ... Pay-TV : Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD ... LIVE-STREAM : Sky Go und Sky Ticket ... LIVE-TICKER : Goal.com

Quelle: Gettyimages