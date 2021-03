BVB: Leeds-Verteidiger Dallas verrät, was Haaland ihm ins Ohr flüsterte

Erling Haalands Verbindung zu Leeds United ist bekannt. Auch beim Trikot-Tausch mit Stuart Dallas kam diese zur Geltung.

Stuart Dallas, Rechtsverteidiger vom englischen Erstligisten Leeds United und nordirischer Nationalspieler, hat verraten, was ihm Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland beim Trikottausch nach einem Länderspiel-Duell im September letzten Jahres ins Ohr flüsterte.

Norwegen gewann das Nations-League-Spiel in Nordirland seinerzeit mit 5:1, Haaland schnürte einen Doppelpack und lieferte zudem einen Assist. "Er spielte wie der Superstar, der er ist, und nahm uns auseinander. Nach dem Spiel gab ich ihm die Hand und er fragte nur: 'Können wir Trikots tauschen?' Ich glaube, ich ging zuerst einfach weiter und lächelte", erinnerte sich Dallas im Podcast Super 6.

BVB: Erling Haaland ist Fan von Leeds United

Der 29-Jährige führte aus: "Dann rief er mir nach und ich ging zurück. Er meinte nur: 'Ja, wir machen das'. Wir tauschten also Trikots und er kam ganz nahe an mich ran und flüsterte mir ins Ohr: 'Marching on together'. Und er sagte: 'Ich verfolge Leeds'. Das war es eigentlich."

Anyone questioning Haaland’s credentials as a Leeds fan - look at the wee bounce he does when he gets Dallas’ shirt. Class 😂 pic.twitter.com/GD36YT6wYP — Hamill (@CPHamill) September 7, 2020

"Marching on together" ist die offizielle Klubhymne von Leeds United. Sie wird stets vor Heimspielen an der Elland Road gespielt und von den Fans gesungen.

Haaland wurde in Leeds geboren, während sein Vater Alf-Inge von 1997 bis 2000 dort bei United in der Premier League spielte. Der 20-jährige BVB-Star hat zu dem Klub, der vergangenen Sommer nach 16 Jahren Abstinenz ins englische Oberhaus zurückkehrte, daher eine besondere Verbindung. "Wenn Erling über United spricht, meint er Leeds (und nicht Manchester, d. Red.)", sagte Ex-Bundesligastürmer Jan Aage Fjörtoft, der einst mit Haalands Vater in der norwegischen Nationalmannschaft spielte, mal über den Angreifer.

Dallas freute sich indes sehr über das Trikot des Torjägers aus Dortmund: "Für mich ist das großartig. Ich werde meinen Kindern noch davon erzählen, dass er sogar nach meinem Trikot fragte."