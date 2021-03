Bayern München beschäftigt sich offenbar mit Bielefeld-Keeper Stefan Ortega

Sollte Alexander Nübel den FC Bayern im Sommer verlassen, hat man mit Stefan Ortega von Arminia Bielefeld angeblich eine Alternative im Visier.

Der FC Bayern München beschäftigt sich laut Sport1 mit einer Verpflichtung von Torhüter Stefan Ortega (28) von Bundesliga-Konkurrent Arminia Bielefeld, sollte Ersatzkeeper Alexander Nübel den Klub im Sommer verlassen.

Ortega, der in der Vergangenheit schon bei FCB-Stadtrivale 1860 München spielte, steht beim Bundesliga-Aufsteiger noch bis 2022 unter Vertrag, scheint aber einem Wechsel zum Rekordmeister gegenüber nicht gänzlich abgeneigt zu sein.

"Für mich wird die Spielpraxis am wichtigsten bleiben, denn ich habe viel zu viel Lust am Spielen. Aber klar ist auch, dass der FC Bayern eine andere Kragenweite ist. Dort erlebt man Sachen, die man im Normalfall woanders nicht erlebt", sagte er kürzlich in einem Interview.

FC Bayern: Was passiert mit Alexander Nübel?

Die Zukunft von Nübel scheint derweil ungeklärt, nachdem sich dessen Berater Stefan Backs im kicker über die mangelnden Einsatzzeiten seinen Klienten beschwert hatte.

"Diese Situation ist unbefriedigend", sagte Backs: "Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt."

Der 24-Jährige war vor der Saison ablösefrei von Schalke 04 gekommen. Bei den Münchnern soll der frühere U21-Nationaltorwart als Nachfolger von Welttorhüter Manuel Neuer aufgebaut werden.

Nübel, der zuletzt wegen einer Bänderverletzung ausgefallen war, durfte in dieser Spielzeit bislang lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals und im Champions-League-Gruppenspiel gegen Atletico Madrid ran.