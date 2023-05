BVB: Jude Bellingham fehlt im Abschlusstraining und wird Spiel beim FC Augsburg verpassen

Jude Bellingham wird für das Bundesligaspiel beim FC Augsburg ausfallen. Den Engländer plagen Knieprobleme.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund bestreitet das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr) ohne Jude Bellingham. Der englische Nationalspieler fehlte am Samstag beim Abschlusstraining und ging am Nachmittag auch nicht an Bord des BVB-Fliegers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Trainer Edin Terzic hatte am Freitag bereits von einem "dicken Fragezeichen" gesprochen. Bellingham hat Knieprobleme, erstmals im Profikader steht das belgische Talent Julien Duranville (17).

WIE GEHT ES WEITER? Dortmund befindet sich vor den letzten beiden Spieltagen der Bundesliga im Fernduell mit Titelverteidiger und Tabellenführer Bayern München.