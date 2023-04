BVB vs. FC Bayern: Das Restprogramm im Kampf um den Meistertitel in der Bundesliga

Gegen welche Mannschaften müssen die beiden Top-Titelkandidaten Borussia Dortmund und Bayern München noch ran?

Das Rennen um den Meistertitel in der Bundesliga ist fünf Spieltage vor dem Ende der Saison spannend. Mehrere Vereine haben noch die Möglichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen. Während Union Berlin (3.), dem SC Freiburg (4.) und RB Leipzig (5.) allenfalls Außenseiterchancen eingeräumt werden, sind Spitzenreiter BVB und Verfolger FC Bayern die heißen Anwärter auf die Schale.

Borussia Dortmund setzte sich am 28. Spieltag dank eines 4:0-Siegs gegen Eintracht Frankfurt an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Edin Terzic profitierte von einer Niederlage der Bayern bei Mainz 05 (1:3). Der Vorsprung des BVB beträgt fünf Spieltage vor Schluss einen Zähler.

Bundesliga, Tabelle: Der aktuelle Stand an der Spitze

Platz Verein Spiele Punkte Tore Differenz 1 BVB 29 60 66:39 27 2 FC Bayern 29 59 79:33 46 3 Union Berlin 29 55 44:31 13 4 SC Freiburg 29 53 45:37 8 5 RB Leipzig 29 51 53:37 16

Nach dem Gewinn von zehn Meisterschaften in Folge könnten die Münchner also nun entthront werden.

Welches Restprogramm haben der BVB und der FC Bayern im Endspurt der Saison? GOAL zeigt es.

Das Restprogramm des BVB

Borussia Dortmund hat noch zwei Auswärtsspiele vor der Brust und darf dreimal vor eigenem Publikum ran. Zunächst wartet am Freitag die Partie beim Reviernachbarn VfL Bochum auf die Schützlinge von Edin Terzic. Es folgen Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach.

Am 33. Spieltag reist der BVB zum FC Augsburg, ehe das womöglich entscheidende Duell mit Mainz 05 am letzten Spieltag vor heimischem Publikum ansteht.

Spieltag Datum und Uhrzeit Paarung 30 28. April, 20.30 Uhr VfL Bochum - BVB 31 7. Mai, 17.30 Uhr BVB - VfL Wolfsburg 32 13. Mai, 18.30 Uhr BVB - Borussia M'Gladbach 33 21. Mai, 17.30 Uhr FC Augsburg - BVB 34 27. Mai 15.30 BVB - Mainz 05

Das Restprogramm des FC Bayern

Die Bayern treten ebenfalls noch dreimal in Heimspielen an. Sie empfangen am Samstag zunächst Schlusslicht Hertha BSC in der Allianz Arena. Auf die Begegnung mit Werder in Bremen folgen dann die beiden letzten Heimauftritte der Saison gegen Schalke 04 und RB Leipzig.

Den Abschluss der FCB-Saison bildet das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln.