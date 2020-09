Bundesliga - Hinteregger zu Selke: "Was bist du eigentlich für einer!?"

Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger ist ein Mann der klaren Worte. Nun hat er sich über einen seiner Lieblingsgegenspieler geäußert.

Martin Hinteregger (28) von hat gegen Werder Bremens Stürmer Davie Selke ausgeteilt. Am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN) trifft Hinteregger mit Frankfurt auf Selkes Ex-Klub .

"Davie Selke ist ein Spieler, gegen den ich gerne spiele, weil ich weiß, ich bin besser. Das spornt mich noch mal mehr an", sagte Hinteregger im Podcast Eintracht vom Main. "Gegen so einen spielt man auch gerne, um ihm zu zeigen: 'Hey, was bist du eigentlich für einer!?'"

Hinteregger gegen Selke das nächste Mal Ende Oktober

Zum nächsten Duell zwischen Hinteregger und Selke kommt es am 31. Oktober, wenn Bremen in Frankfurt zu Gast ist. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden ging im Juni mit 3:0 an Hintereggers Eintracht.

Selke spielt seit 2013 in der und erzielte für seine Klubs Bremen, und Hertha in 142 Spielen insgesamt 28 Tore. Darüber hinaus gelangen ihm 19 Assists.