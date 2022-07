Bremer SV vs. FC Schalke 04 heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung des DFB-Pokals

In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt der Bremer SV den FC Schalke 04. GOAL hat die Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

In der 1. Runde des DFB-Pokals stehen die ersten Entscheidungen an, unter anderem trifft der Regionalligist Bremer SV auf Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04. Ausgetragen wird die Begegnung heute am Sonntag, 31. Juli 2022, um 13.00 Uhr im Marschwegstadion in Oldenburg. Ob Ihr das Match live im Free-TV verfolgen könnt, wo die Partie im Pay-TV übertragen wird und welche LIVE-STREAMS sowie LIVE-TICKER zur Verfügung stehen, hat GOAL für Euch recherchiert.

Groß war die Freude bei Schalke 04 nach dem geglückten Wiederaufstieg in die Bundesliga in der Saison 2021/22. Bevor der Betrieb in Deutschlands höchster Spielklasse wiederaufgenommen wird, steht aber zunächst die 1. Runde des DFB-Pokals an. Dort bekommen es die Königsblauen mit dem Bremer SV zu tun, der sich am Ende der vergangenen Saison ebenfalls den Aufstieg sicherte und zur Saison 2022/23 erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Regionalliga antreten wird.

Gegenüberstehen werden sich die beiden Teams übrigens nicht im Stadion am Bremer Panzenberg, der Heimspielstätte des Viertliga-Klubs, sondern im Oldenburger Marschwegstadion. Und eine kalte Dusche wird es für die Spieler beider Teams im Anschluss an die Begegnung definitiv geben, unabhängig vom Ergebnis. Aufgrund einer Verordnung der Stadt Oldenburg zum Energiesparen während der Sommerferien wird auf allen Sportanlagen das warme Wasser abgestellt. "Wir machen den Bus mit ganz vielen Wasserkochern voll und mischen dann das heiße Wasser mit dem aus den Eistonnen", so S04-Coach Frank Kramer humorvoll zur Bild.

Schalke 04 bekommt es in der 1. Runde des DFB-Pokals mit dem Bremer SV zu tun. Alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM sowie Aufstellung und LIVE-TICKER hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Bremer SV vs. FC Schalke 04 in TV und LIVE-STREAM: Infos zur Erstrundenpartie im DFB-Pokal

Paarung: Bremer SV vs. FC Schalke 04

Wettbewerb: DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde

Datum: 31. Juli 2022, 13.00 Uhr

Austragungsort: Marschwegstadion, Oldenburg

Bremer SV vs. FC Schalke 04: Wird die DFB-Pokal-Partie kostenfrei im Free-TV übertragen?

Von den insgesamt 32 Spielen, die im Rahmen der 1. Runde des DFB-Pokals ausgetragen werden, könnt Ihr lediglich vier im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Dazu zählen die Duelle des TSV 1860 München mit Borussia Dortmund (29. Juli, ZDF) und des 1. FC Magdeburg mit Eintracht Frankfurt (1. August, ARD).

Weiterhin könnt Ihr auch Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig (30. August, ZDF) und Viktoria Köln gegen den FC Bayern München (31. August, ARD) im Free-TV verfolgen. Diese beiden Begegnungen finden aufgrund der Austragung des DFL Supercups am 30. Juli erst Ende August statt. Das Kräftemessen von Schalke 04 mit dem Bremer SV wird hingegen nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Bremer SV vs. FC Schalke 04: Wo läuft die Erstrundenpartie im Pay-TV und LIVE-STREAM?

Da die öffentlich-rechtlichen TV-Sender nicht in die Übertragung eingebunden sind, steht auch kein kostenloser LIVE-STREAM zur Verfügung. Wie auch die restlichen 31 Begegnungen wird der Pflichtspielauftakt der Schalker bei Sky zu sehen sein.

Um Zugang zu den Übertragungen des Pay-TV-Senders zu haben, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. So erhaltet Ihr beispielsweise mit dem Bundesliga und Sport Paket Zugriff auf alle LIVE-STREAMS zum DFB-Pokal und zur Bundesliga, die Kosten dafür liegen dafür aktuell bei umgerechnet 25,00 Euro pro Monat im Jahresabo. Das neue Kombi-Paket von Sky und DAZN beinhaltet hingegen nicht die Übertragung des DFB-Pokals.

Bremer SV vs. FC Schalke 04: Die DFB-Pokal-Begegnung im LIVE-STREAM bei WOW

Verfügt Ihr über einen Vertrag mit dem Pay-TV-Sender, habt Ihr ebenfalls Zugriff auf Sky Go. Somit könnt Ihr auch von unterwegs Bremer SV gegen Schalke 04 live sehen. Übertragen wird das Einzelspiel auf dem Kanal Sky Sport 3, die Konferenz läuft unter anderem auf Sky Sport 1.

Auch ein Abonnement bei WOW, ehemals Sky Ticket, hilft an dieser Stelle weiter. So ist die Übertragung der Begegnung beispielsweise im Live-Sport-Paket enthalten, das Ihr Euch für umgerechnet 24,99 Euro im Jahresabo bzw. 29,99 Euro im Monatsabo sichern könnt. Neben dem DFB-Pokal könnt Ihr damit auch die Bundesliga-Partien am Samstag sowie die Premier League genießen. Bei der Plattform OneFootball könnt Ihr zudem für 3,99 Euro die Übertragung des Einzelspiels erwerben.

Bremer SV vs. FC Schalke 04: Highlights und LIVE-TICKER zur DFB-Pokal-Begegnung

Die Highlights könnt Ihr ab 0.00 Uhr des Folgetages beim Streamingdienst DAZN abrufen, auch Sky stellt kurze Zusammenfassungen der Partien zur Verfügung. Auf YouTube solltet Ihr ebenfalls fündig werden.

Wollt Ihr während des Spiels auf dem Laufenden bleiben, checkt unseren LIVE-TICKER von GOAL ab. Dort erhaltet Ihr die wichtigsten Infos zum Geschehen auf dem Platz.

Bremer SV vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - Übersicht zur Übertragung

Paarung Bremer SV vs. FC Schalke 04 Wettbewerb DFB-Pokal, 1. Runde Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, WOW, OneFootball LIVE-TICKER GOAL

Bremer SV vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen

Aufstellung Bremen: Seemann - Sauermilch, Burke, Kunkel - Warm, Kaiser, Kmiec - Muszong, Hamid - Goguadze, Diop. - Trainer: Gütschow.

Aufstellung Schalke: Schwolow - Brunner, Yoshida, Kaminski, Ouwejan - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Mohr - Polter. - Trainer: Kramer.